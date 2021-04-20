Подпалённого ёжика спас из огня владимирский биолог

Старший преподаватель института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков спас на пожаре ежика. У животного успели сгореть иголки, он мог погибнуть в огне. Заметить подпаленный комочек получилось случайно. Руслан пришел в овраг около Белого дома, чтобы понаблюдать за насекомыми. В это время на территории кто-то поджег траву. В дыму биолог разглядел ежика, облил его водой и отнес в безопасное место.

— Хорошо, что у меня с собой была бутылка воды. Взял на прогулку, чтобы попить. Заметил ежика, он прямо дымился. Пришлось его облить, а потом перенести от места пожара подальше, — рассказал «Призыву» Руслан Жуков, — Ежик был сильно дезориентирован и мог снова поползти в сторону пепелища. Он был в стрессе, кроме того, у этих млекопитающих плохое зрение и ежик, скорее всего, не понимал, куда ползет.

Руслан Жуков говорит, что этому ежику повезло. Но сколько всего животных и насекомых гибнут весной из-за пала травы не сосчитать. Кроме того, значительный вред наноситься экосистеме в целом.

От огня страдают и звери, и пресмыкающиеся, и земноводные.

— Я знаю случаи, когда на пожаре погибают новорожденные зайчата, ежи и лягушки. При этом умереть можно не только непосредственно от огня. Задохнуться можно и от дыма, — говорит биолог, — Травяные пожары негативно сказываются на всем живом. Подумайте об этом прежде, чем достать спички или зажигалку и бросить их на землю.

В прошлом году спасти ежика из огня удалось начальнику пожарно-спасательной части Юрьев-Польского гарнизона. Ильфат Ахметзянов заметил животное в поле. В это время все вокруг было в огне. Сухая трава вспыхнула моментально, возгорание могло подобраться вплотную к жилым домам. Спасатели не только отстояли населенный пункт, но и помогли ежику.

— Я тушил фронт пожара, только успел потушить линию огня, а там увидел ежика. Вынес его из огня, думаю, дай водой побрызгаю, может, ещё жив. И вот реально помогло, ёжик фыркнул (даже от неожиданности немного напугал меня), очнулся и побежал в негорящую зону поля, — рассказывал тогда Ильфат.

Костры и сжигание мусора под запретом

Сейчас во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Разводить огонь, жечь костры и даже готовить шашлыки категорически запрещено. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: на физическое лицо – до 4000 рублей, на должностное лицо – до 30 000 рублей, на юридическое лицо – до 400 000 рублей.

Оперативно фиксировать природные пожары спасателям помогают беспилотники. На регулярной основе проводятся профилактические обходы садово-некоммерческих товариществ. Несмотря на это, люди продолжают жечь траву.

19 апреля в регионе было зафиксировано 46 поджогов, из которых 28 – в границах населённых пунктов. Площадь пожаров составила 107 гектаров. С начала года в регионе произошло 327 пожаров сухой травы на общей площади почти 2 тысячи гектаров. Огнем были уничтожены хозяйственные постройки, дачи, бани и жилые дома. Так, в Суздальском районе из-за сжигания мусора сгорели четыре дома.