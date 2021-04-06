Плохой запах воды во Владимире объяснили паводком

Жители Владимира пожаловались на качество воды из-под крана, поступающей из Нерлинского водозабора. Читатели «Призыва» рассказали о появившемся странном запахе и привкусе. Немало подобного рода сообщений появилось и в социальных сетях. Во «Владимирводоканале» уточнили, что всему виной паводок. Из-за быстрого таяния снега в реку Нерль попадают загрязняющие вещества. Это может спровоцировать краткосрочные отклонения по показателям запаха и привкуса, особенно это заметно при контакте с горячей водой.

Во «Владимирводоканале» также отметили, что нарушений технологических режимов на станции водоочистки нет. Поступающая на станцию вода проходит все необходимые ступени очистки и обеззараживания.

— В течение дня пробы воды берут несколько раз, проводятся все необходимые замеры, позволяющие подтвердить ее безопасность, — сообщили «Призыву» в пресс-службе «Владимирводоканала» и уточнили, что перед употреблением воду все же нужно кипятить.

Специалисты в период паводка ведут контроль за водой в усиленном режиме.

Вода из Нерлинского водозабора поступает во Фрунзенский и Октябрьский районы. Остальная часть города использует воду из подземного Судогодского водохранилища.

Ранее «Призыв» рассказывал, что новые квитанции за воду вызвали огромное количество вопросов у жителей Владимира. У нового офиса единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) выстроились очереди плательщиков. В основном, это пенсионеры. Они очень ответственно относятся к оплате коммунальных счетов. Заплатить нужно до 10-го числа, остались считанные дни, поэтому люди и пытаются попасть в ЕРКЦ лично.