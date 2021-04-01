Платные парковки сделают в Суздале

В Суздале построят платные парковки. Их поставят в центре и на въезде в город. Областные власти приступили к разработке проектов. Парковки должны разгрузить Суздаль от транспорта, что будет особенно актуально через три года: в 2024-м состоится грандиозное празднование 1000-летия древнего города.

Стоянка, прежде всего, понадобится туристам. Местным это малоинтересно. Но зато пострадают интересы тех, кто работает в Суздале, но постоянным жителем не является. Ведь бесплатных мест для авто станет меньше.

Плату за парковку придётся внести в список расходов при посещении Суздаля.

Идея организации парковок будет реализована по стандартному сценарию больших городов. С паркоматами, приложениями, регистрацией и оплатой онлайн. Поддержку в строительстве парковок обещают предоставить из регионального бюджета. Но все деньги, собранные с паркоматов, станут доходной статьей Суздаля.

— Выносные парковки рассматриваются в плане развития Суздаля. Их три. Две из них необходимо строить уже. Они будут комплексные. В том числе для туристических автобусов. На парковках будут предусмотрены туалеты и все необходимые условия для караванинга, — говорит вице-губернатор Александр Ремига.

Проекты парковок будут разработаны до конца этого года, а построены до конца 2022-го, говорит Александр Ремига. В целом, на областном уровне сейчас обсуждают все сферы развития древнего города к грядущему юбилею. Проблемных моментов много.

Сейчас на весь Суздаль работают только две муниципальные парковки.

Очистные сооружения будут строить на федеральные средства. Есть уже предварительные договоренности о выделении 350 миллионов рублей из центра. Дорожным обустройством займется регион. Собираются построить два моста через Каменку и Ижору и обновить покрытие по всем магистралям города. Сумма затрат — порядка 400 миллионов рублей. С благоустройством общественных пространств области поможем муниципалитет. Объекты будут обсуждаться весной на онлайн-площадке.

Александр Ремига озвучил вопрос о состоянии торговых рядов в центре Суздаля. Они требуют ремонта. За бюджетные средства сделать что-то масштабное не получится. За счет инвестора реально выполнить реконструкцию. Но необходимо, чтобы потом там были сохранены выставки-продажи народно-художественных промыслов.