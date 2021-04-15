Пешеходные переходы во Владимире поднимут над дорогой

Во Владимире пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью. В этом году такие переходы появятся на Судогодском шоссе и Большой Московской улице у Центра ИЗО. Строительство таких конструкций прописано в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то есть на них можно потратить федеральные деньги в рамках капремонта. Площадка для прохождения пешеходов поднимается невысоко: всего на 7 сантиметров выше уровня проезжей части. Но это реально работает.

Московский опыт

— Такие переходы хорошо зарекомендовали себя в Москве и других крупных городах России. Главное их достоинство — резко повышающаяся безопасность пешеходов. Автотранспорт, заезжая по мини-пандусам на такой переход, волей-неволей вынужден снижать скорость, — пояснил начальник отдела по связям со СМИ администрации города Игорь Ефремов.

Переходы на Судогодском шоссе и улице Большой Московской — высокоаварийные. Там насмерть сбивали пешеходов. На шоссе в этом году запланирован ремонт участка в пределах «зебры», на обновление проезжей части потратят более 24 миллионов рублей. Есть также планы там же, на пересечении с улицей Зеленой, установить светофор. Как результат, дорога станет безопасной и для водителей, и для пешеходов.

33 ДТП с участием пешеходов произошло во Владимире в 2021 году.

За три месяца на дорогах Владимира в результате ДТП скончались от полученных травм 4 пешехода. Ещё 29 получили ранения различной степени тяжести. При оформлении ДТП инспекторы ГИБДД каждый раз отмечают недостатки улично-дорожной сети. В большинстве случаев указаны отсутствие или плохая различимость разметки дороги, отсутствие знаков и пешеходных ограждений.

Сравните с Иваново

Если переход станет приподнятым над проезжей частью, то это решит, как минимум, одну проблему — незаметность перехода. Даже при отсутствии разметки автомобилист почувствует «прыжок» при приближении к переходу. Общественники давно говорят о необходимости поднимать переходы над проезжей частью. Наконец-то их доводы услышали в администрации.

— В Иваново переходы в центре выполнены в виде искусственных неровностей. Они приподняты по ширине всего перехода. Это небольшое отступление от ГОСТа. Но там власти пошли на такой эксперимент. Такой опыт нужно перенять, — уверен эксперт «Народного контроля» Сергей Федяев.

Для сравнения, в Иваново смертность на пешеходных переходах значительно ниже, чем во Владимире. В 2020 году на дорогах Владимира в результате наездов погиб 21 человек, а в Иваново — 11.

Острова во тьме

Во Владимире минувшие два года тестировали другую идею повышения безопасности переходов — островки безопасности. Их сделали у школ № 19, 21, 25 и 39. Но для их обустройства ширина проезжей части должна быть не менее 15 метров. Других участков дорог, где есть рядом школы и садики, в городе больше нет.

Еще одна проблема — это освещение переходов. «Призыв» сообщал ранее, что, по мнению экспертов «Народного контроля», освещенность «зебр» во Владимире снижена на 30%. В новой комплексной схеме организации безопасного дорожного движения прописаны мероприятия о повышении этого показателя для переходов. Подробнее «Призыв» рассказывал об этом здесь.



Экспериментальные переходы на Большой Московской улице и Судогодском шоссе обещают оборудовать «лазерным» освещением. Лазерный луч будет проецироваться исключительно на переходе, не распыляясь по сторонам.