Пес Макс оперативно раскрыл кражу из сельского магазина

Служебная собака Макс помогла раскрыть кражу из магазина. Обчистили торговую точку в одной из деревень Меленковского района. Оказалось, что злоумышленник проник в магазин через окно. По всей видимости, денег в кассе не оказалось, его добычей стали продукты.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также младший инспектор-кинолог кинологического направления МО МВД России «Муромский» прапорщик полиции Антон Дергачев. Однако решающую роль в деле сыграл именно четвероногий напарник полицейских – Макс.

Немецкая овчарка взяла след у торговой точки и спустя некоторое время привела к дому 47-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное полицейские обнаружили у него дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Служебный пес без труда вычислил грабителя.

Полицейский Антон Дергачев и служебная собака Макс работают вместе с 2018 года. За время совместной работы кинологический тандем помог в раскрытии 11 преступлений различной степени тяжести.

Служебные собаки очень помогают полицейским. Примеров только в нашей Владимирской области немало. Ранее «Призыв» рассказывал, как ротвейлер по кличке Ричард привел правоохранителей к тайнику дачных грабителей.

Кража произошла в деревне Курково Селивановского района. Четвероногий помощник сразу же взял след и привел полицейского-кинолога в лес, где в тайнике было спрятано похищенное: бензопилы, шуруповерт, термосы и продукты питания.

Помогают служебные собаки и спасателям. В марте из Ногинского кинологического центра в Главное управление МЧС по региону привезли лабрадора-ретривера по кличке Кира. Сейчас собаку обучают. В дальнейшем Кира сможет искать снаряды, потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах.