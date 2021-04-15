Первый урожай томатов попал на владимирские прилавки

На владимирские прилавки поступили местные томаты. Они выращены комбинатом «Тепличный». Овощеводы госпредприятия собирают в этом году богатый урожай. На площади 4,5 гектара растут помидоры около 30 сортов. Многие — гибриды, выведенные в местных теплицах. Есть и экспериментальные.

Наиболее востребованы среди покупателей крупноплодовые сорта «Манар», «Киву», «Розарио». Охотно скупают владимирцы черри «Патронаж», «Шероми», коктейльную «Органзу» и сливовидный «Прунус».

— Мы пробуем сорта, чтобы выбрать наиболее полезные и вкусные. Постоянно проводим испытания, чтобы на прилавки попали наилучшие образцы, — сообщил «Призыву» главный агроном комбината «Тепличный» Василий Васильев.

Томаты владимирские сельхозпроизводители будут собирать до ноября.

В теплицах комбината помидоры растут на ветвях длиной до 5 метров. Но собирают их на высоте человеческого роста. Работники «Тепличного» регулярно подкручивают тросы, вокруг которых обвиваются плети томатов, перемещая участки с плодами вниз. На одной ветке бывает до 25 кистей от 4 плодов на каждой.



Цены на продукцию местного производителя — приемлемые. В гипермаркетах и на рынках привозные томаты продаются в среднем по 164 рубля за килограмм. В торговых точках и садовом центре «Тепличного» они — от 149 рублей за килограмм.

Дешевле стоят томаты крупноплодовые нестандарт и второго класса. Они отличаются от первого лишь неправильной формой. Коктейльные и сливовидные стоят от 210 рублей за килограмм.

Урожай томатов собирают, когда плоды едва покраснели. За 1-2 дня хранения на складах они становятся спелыми и на прилавки поступают уже красными и желтыми — в зависимости от сорта.



Сотрудники «Тепличного» уверяют, что томаты при тепловой обработке не теряют своих полезных качеств, и даже становятся ещё более полезными. В это время помидоры накапливают ликопин. Это каротиноидный пигмент, который и придает овощу такой радостный цвет.

— Ликопин – мощнейший антиоксидант, улучшающий реалогические свойства крови, препятствующий делению раковых клеток, укрепляющий сердечно-сосудистую систему, омолаживающий организм. Содержание витаминов, органических кислот, минералов, белков, клетчатки, пектинов, фруктозы делает эту ягоду (а помидор именно ягода, хотя мы привыкли называть его овощем!) одной из самых полезных культур, выращиваемых для нашего стола, — рассказывают сотрудники «Тепличного».

Продукция реализуется в Садовом центре на Куйбышева, 32. Телефон — 7 (4922) 21-25-17.

Также на днях во Владимире поступили в продажу баклажаны. В марте стали собирать пчелоопыляемые бугорчатые и гладкие огурцы. Овощи и зелень можно купить в садовом центре на Куйбышева, в торговых секциях на рынках Владимира. Есть торговые павильоны в Загородном, на Егорова, Верхней и Нижней Дуброве, Безыменского, на Белоконской, проспекте Ленина.