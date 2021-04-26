Первый рисованный путеводитель по Гороховцу создал местный краевед

Арт-путеводитель по Гороховцу появился на прилавках старинного города. Его создал сотрудник краеведческого музея, экскурсовод Антон Анкудинов. Он в одиночку нарисовал иллюстрации, написал текст и сверстал сувенирное издание, на страницах которого все главные достопримечательности города и популярные у туристов неформальные памятники.В новом путеводителе нет ни одной фотографии. Все иллюстрации и карта города выполнены в форме скетча. Для Гороховца это новый формат, но подобные издания есть во многих местах.

— Я, когда путешествую по России, обязательно покупаю такие арт-путеводители. Все они разноплановые, но объединяет их именно неформальность,- рассказал автор гида Антон Анкудинов.

Один из рисованных путеводителей по Владимиру сделан в формате «квестбук». Его выпускает сувенирная артель «Дядя Миша», победитель многих туристских конкурсов. Они же издают квестбуки по Петербургу, Москве, Сочи, Нижнему Новгороду и другим городам России. На их страницах в основном неофициальные и малоизвестные места.

«Неформальностей» на целый путеводитель в Гороховце не наберется

Гороховец – город небольшой, и, по словам Антона, «неформальностей» на целый путеводитель в нем не наберется. Поэтому в издание попали все главные памятники архитектуры города, смотровые площадки, улицы, дома купцов. Антон рассказал, что трудился над путеводителем около трех или четырех месяцев. Все это время в курсе о том, чем он занимается, были только самые близкие. Для многих из его знакомых стало открытием то, что он рисует.

— Я, вообще-то, закончил художественную школу, но про это мало кто знал,- говорит Антон.

Первое, что бросается в глаза, при первом взгляде на арт-путеводитель – это коты. Они сопровождают читателя по всем страницам. Котов можно тоже назвать достопримечательностью Гороховца. Это отмечают в своих отзывах большинство туристов, посетивших древний город.

— Тема котов, я считаю, раскрыта. Туристы всегда пишут, если почитать блоги, в соцсетях выкладывают свои отзывы: что в историческом центре очень много котов. И фотографии выкладывают, это всегда умиляет посетителей,- рассказывает Антон Анкудинов.

Из неформальных мест, отмеченных в путеводителе, неисторические памятники. Те, с которыми любят фотографироваться туристы. Это герои мультфильмов «Маша и медведь», «Ну, погоди!».

— Вообще, рисованные путеводители – это достаточно модно, но интересуют такие вещи больше молодежь,- Антон рассказывает, на какую аудиторию рассчитан его гид.

По словам краеведа, в последнее время в город стало приезжать больше молодежи. В основном это жители Московской и Нижегородской областей. Купить арт-путеводитель можно в сувенирной лавке Музея и Туристском информационном центре в Гороховце. Стоит книжка 150 рублей.

Арт-путеводитель по Гороховцу стоит 150 рублей

Продажи открыты с четверга. Подсчитать, сколько путеводителей продано, издатели еще не успели. Антон говорит, что интерес к ним есть. На вопрос, сколько сам автор потратил на первый тираж, который он оплатил самостоятельно, краевед сказал: «Не так уж и много».

Кстати, Гороховец обычно называют в числе городов, где время как будто остановилось. За счет этой особенности древний часто становился съемочной площадкой. Его облюбовали такие мэтры российского кинематографа, как Юрий Озеров и Никита Михалков. Здесь снимали две военные эпопеи и одну из первых советских комедий. Какие фильмы снимали в Гороховце, расскажет материал «Призыва».