Первую звуковую кнопку для слепых пешеходов трудно найти

Незрячие студенты ВлГУ протестировали первую во Владимире остановку с модулем звукового дублирования. Устройство смонтировали в минувшую пятницу на остановке «Всполье» по четной стороне улицы Горького. С его помощью слабовидящие и незрячие пассажиры, ожидающие свой автобус или троллейбус, могут узнать, через какое время он подойдет к остановке. При нажатии на кнопку воспроизводится голосовое сообщение всей маршрутной информации, отражаемой на электронном табло.

При этом найти звуковую кнопку слепые студенты Алексей и Люба смогли не сразу, слишком маленькой она оказалась. Нашлись и другие недочеты.

— Что говорит звуковой модуль — понятно. Ясно, какой автобус за каким приедет. Неудобно то, что нельзя остановить голосовое оповещение, то есть если я вдруг прослушала свой автобус, мне нужно выслушать все это большое сообщение. Неудобно и то, что на земле нет никаких тактильных меток, чтобы точно понимать, где этот модуль находится. Без помощи людей мы такую маленькую кнопку не найдем, — отметила Люба.

Девушка также высказала пожелание о том, чтобы подъезжающий к остановке транспорт сообщал номер своего маршрута. Для незрячих людей это был бы лучший вариант, так как электронные табло на остановках имеют погрешности.

Звуковой модуль на остановке – это пилотный проект.

Голосовой модуль во Владимире был установлен по просьбам слабовидящих и незрячих жителей Октябрьского района, сообщает мэрия. Городской бюджет денег на это не потратил. Все расходы на себя взяла компания Russ Outdoor, которая обслуживает значительную часть остановочных пунктов в областном центре.

Оборудование закуплено у одного из ведущих производителей электронных светодиодных табло в России и СНГ. Терминал системы оснащён антивандальным корпусом.

Проект — пилотный. Насколько подобная система оповещения будет востребована в нашем городе, покажет время и анализ общественного мнения.

Ранее «Призыв» рассказывал историю слепых студентов Любы и Алексея, которые потеряли зрение, но нашли друг друга.