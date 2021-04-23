Первая весенняя радуга озарила небо над храмом Покрова на Нерли. Эффектное оптическое явление, словно купол, накрыло святое место сразу после дождя и длилось недолго. Запечатлеть красоту в моменте удалось жителю Боголюбово Виктору Пахомову. Как отметил фотограф, разноцветное сияние над церковью — это «божественная награда».

— Есть у каждого человека свои особые места, посетив которые, он испытывает большое духовное наслаждение от соприкосновения с их красотой. Мне повезло, я родился в Боголюбово. Нормальный человек, повидавший храм Покрова Пресвятой Богородицы хоть раз, этого никогда не забудет, — рассказал «Призыву» автор снимка Виктор Пахомов. — Особенно, если увидит чудо, которое произошло вчера. Это редчайший пример идеального гармоничного слияния красоты природы с творением человека!

Фотография радуги над храмом Покрова на Нерли собрала сотни лайков.

Снимок разошелся по Интернету, его опубликовали популярные городские паблики. За короткое время фотография набрала сотни положительных отзывов. Люди отметили, что автору удалось поймать в фокус настоящее чудо. Некоторые назвали снимок шедевром. А часть пользователей социальных сетей, вспомнив про уникальное место совсем рядом от областного центра, выразили желание посетить храм Покрова на Нерли.

— Это единение с природой! Надо съездить тоже туда, когда восход или закат будет, — написала в комментариях под постом с фотографией Вилена Дмитрюк.

Радуга накануне была хорошо заметна и во Владимире. Причем в землю она входила сразу с двух сторон, создавая купол. Согласно легенде, если найти место, где арка упирается в землю, то там стоит искать клад. Неизвестно, проверил или нет это кто-то на деле. Но что точно сделали жители города, так это взялись за телефоны с камерами и запечатлели красоту.

Снимки эффектного оптического явления разлетелись по Интернету.

Некоторые счастливчики разглядели и сфотографировали двойную радугу. Ее появление в небе издревле считалось хорошей приметой. Согласно народным поверьям она сулит исполнение желаний. Увидеть ее наши предки считали к удаче.

Радуга была зимой

Радуга в этом году отнюдь не первая. Еще в феврале жителей города ждал сюрприз. После морозной ночи небо озарила зимняя радуга. Специалисты тогда объяснили, что подобное оптическое явление, которое еще называют гало, редкость. Для его появления нужны три составляющие: яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность воздуха, что мы и наблюдали в феврале.

Еще раньше, в январе, в небе над Юрьевом-Польском появилось световое кольцо. Солнечное гало стало заметно на морозе и не ускользнуло от взора очевидцев. Фотографию разместили в социальных сетях с призывом поднять глаза и посмотреть на солнце. Автор снимка отметил тогда, что природа порадовала не только морозом, но и волшебством.