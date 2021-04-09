Пассажир «ВАЗа» погиб в массовом ДТП в Александровском районе

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Александровском районе. Около 21.15 на 83-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительной информации, 25-летняя женщина, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь в сторону Кольчугино, совершила выезд на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем «Daewoo Matiz» под управлением 24-летней девушки. Затем наезд на «ВАЗ» совершили автомобили «Renault» и «Лада».

Из-за аварии дорога была перекрыта в обе стороны.

В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗа», 22-летний мужчина. На амбулаторное лечение направлены водители «ВАЗа» и «Daewoo Matiz», а также пассажир иномарки, 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

А пока это ДТП активно обсуждают в местных пабликах. Пользователи сошлись во мнении, что причиной аварии могли стать непростые погодные условия. К вечеру подморозило, и мокрые после дождя дороги превратились в каток. Как итог, аварий вчера по региону было много.

— Переобулись на летнюю резину уже многие, а погода еще неустойчивая, — сообщения такого характера оставляли пользователи группы «AlexAutoLive | Александров».

Не торопиться со сменой автомобильной резины советуют и синоптики. Подождать следует до середины апреля, к этому моменту не только дневные температуры, но и ночные уже будут плюсовыми.

Ранее «Призыв» сообщал, что груженный навозом трактор ушел под лед в Суздальском районе. Инцидент произошел в поселке Садовый. Чудом трактор разминулся с деревом, которое росло на берегу. Доставать технику пришлось с помощью крана.