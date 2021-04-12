Пассажир «Лады Калины» погиб в ДТП с фурой

Смертельная авария произошла накануне в Петушинском районе. На 110-м километре автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада-219210» потерял контроль над управлением машиной и столкнулся с фурой. «Ивеко-440Е43» двигалась в попутном направлении. После столкновения с большегрузом легковушка наехала на опору ЛЭП и съехала в кювет, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В результате ДТП 26-летний пассажир «Лады Калины» скончался на месте происшествия. 50-летний водитель этого автомобиля был госпитализирован с травмами. По информации ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавшего мужчину деблокировали из покореженного автомобиля.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего же за минувшую неделю на территории Владимирской области произошло 22 ДТП с пострадавшими людьми. 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди них трое несовершеннолетних.

Регистрируются и первые в этом сезоне аварии с участием двухколесного транспорта.

Накануне, 11 апреля, таких ДТП было сразу два и также в Петушинском районе. Сначала в поселке Городищи водитель «семерки» не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу мотоциклу «Honda». В итоге 31-летний байкер попал в больницу с открытым переломом бедра.

Еще одна авария произошла в посёлке Вольгинский. Водитель автомобиля «Renault Laguna» наехал на 69-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП женщина госпитализирована.

С участием нетрезвых водителей произошло одно происшествие. Всего же сотрудники Госавтоинспекции области выявили 71 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что пассажир «ВАЗа» погиб в массовом ДТП в Александровском районе.