Пасхе предшествует Страстная неделя. Как ее надо провести?

С понедельника, 26 апреля, начинается Страстная неделя, которая предваряет один из главных христианских праздников. Каждый день последней перед Пасхой седмицы наделен особым смыслом. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков.

Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят особые службы — наиболее величественные и торжественные во всем церковном году. При этом в Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения — все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению. Кроме того, это последняя неделя Великого поста, на которую распространяются самые строгие правила воздержания в еде. В этой статье «Призыв» подробно рассказывает о предпасхальных днях.