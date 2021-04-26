Пасхе предшествует Страстная неделя. Как ее надо провести?

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Календарь последней седмицы Великого поста
С понедельника, 26 апреля, начинается Страстная неделя, которая предваряет один из главных христианских праздников. Каждый день последней перед Пасхой седмицы наделен особым смыслом. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков.
Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят особые службы — наиболее величественные и торжественные во всем церковном году. При этом в Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения — все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению. Кроме того, это последняя неделя Великого поста, на которую распространяются самые строгие правила воздержания в еде. В этой статье «Призыв» подробно рассказывает о предпасхальных днях.
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Великий понедельник
В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.
Патриарх начинает чин мироварения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла (миро), применяемого для помазания после крещения. Варят миро в течение трех дней. В составе — смесь из 50 различных масел, трав и душистых смол. В России этот процесс происходит только в одном месте — малом соборе Донского монастыря в Москве. Освящают готовое миро в Великий четверг, а после рассылают по епархиям и благочиниям Русской православной церкви.
В великий понедельник начинается самый строгий в году пост. В этот день разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.
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Великий вторник
Богослужения повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.
Во вторник также можно есть только сырую пищу без масла. Тем не менее помните, что Великий пост, предваряющий Пасху, — это не диета. Прежде всего речь идет о внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях. Ограничения в питании призваны только помочь христианам в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном, и не служат самоцелью. Верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать ближним. При этом меру своего поста следует обязательно согласовать со священником, а иногда и с врачом. Есть категории людей, которым церковь разрешает не поститься: это болеющие или пожилые люди, а также дети до семи лет.
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Великая среда
По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 сребренников. Вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедаться, а в пище ограничиваться только сырой пищей без масла: хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.
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Великий четверг
Вечером начинается одна из самых длинных служб в году – «Двенадцать Евангелий» (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься. В еде — небольшое послабление: позволена горячая пища растительного происхождения с растительным же маслом.
Кроме того, в Великий четверг готовят дом к Пасхе — красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду. Потому этот день получил второе название — Чистый четверг.
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Великая пятница
Это день траура: именно в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу: изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней. Кроме того, до времени выноса плащаницы на богослужении в Страстную пятницу верующие воздерживаются от пищи.
Православные полны скорби и проводят время в тихой молитве. Домашними делами никто не занимается, разрешено завершать приготовление угощений к Пасхе. Пироги, куличи, испеченные в пятницу, получаются особенно вкусными.
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Великая суббота
На торжественном богослужении говорят о погребении Христа и его пребывании во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. Разрешена горячая пища без масла.
В этот день в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, сходит благодатный огонь. Вечером Великой субботы во всех храмах начинается главная служба. Верующие ожидают наступления Христова Воскресения.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: stsl.ru