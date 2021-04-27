Пасха во Владимире пройдет без ограничения по количеству прихожан

2 мая православные верующие отметят Пасху. Традиционно в ночь с 1-го на 2-е в храмах Владимира будет проходить Крестный ход, который начнется в полночь. В субботу, накануне главного православного праздника, можно будет освятить пасхальную снедь. Традиционно это окрашенные яйца и куличи. Освящение будет проходить с 11 до 18.00.

Как сообщил «Призыву» представитель Владимирской епархии, ограничений по количеству участников в пасхальных мероприятиях нет. Карантинные мероприятия анонсируют те же, что и в прошлом году: масочный режим, социальная дистанция. Региональное управление Роспотребнадзора, в свою очередь, обеспокоено предстоящими пасхальными мероприятиями. Представитель ведомства, Марина Колтунова, назвала Пасху главной головной болью.

И это, несмотря на то, что руководителям всех религиозных организаций выслали письма с методическими рекомендациями по профилактике распространения коронавируса. По словам Марины Колтуновой, практика показывается, что к рекомендациям ведомства прислушиваются далеко не все.

Пасху в Роспотребнадзоре назвали головной болью.

— Масочный режим в здании храма должен соблюдаться всегда. Мы говорили это перед Рождеством, повторяем сейчас, — подчеркнула представитель надзорного ведомства.

Среди других профилактических мер – влажная уборка помещений. Место скопления людей — в данном случае это храм — нужно обрабатывать специальными растворами каждые 2-3 часа. Возможное количество человек, находящихся в одном помещении, никак не регламентируется. Слова Роспотребнадзора о том, что нужно стараться не собираться большим количеством народа, носят рекомендательный характер. На данный момент на территории Владимирской области нет запретов на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

— Если есть возможность, выходите все на улицу, надевайте маску,— напоминает Марина Колтунова.

На момент написания материала никаких запретов на проведение праздников в мае во Владимирской области не было. Эпидситуацию Роспотребнадзор мониторит каждый день.

— Может быть, будут применены какие-то экстренные меры, но на сегодняшний день мы терпим. Все будет проходить только в рамках и с соблюдением норм и ограничительных мероприятий, — уточняют в ведомстве.

Службы в храмах Владимира будут проходить всю неделю. Последние семь дней перед Пасхой называются Страстной седьмицей. Каждый ее день наделен особым смыслом. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. Как провести Страстную неделю, читайте в материале «Призыва». По сообщению епархии, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон будет служить на Пасху в Богородице-Рождественском монастыре.