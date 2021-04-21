Парковать машины на Летне-Перевозинской запретили

Центр Владимира всё менее доступен для остановки машин. На днях ограничения ввели на Летне-Перевозинской — от наркодиспансера вниз к железнодорожному переезду. Кусок дороги узкий, запарковаться там могли лишь легковушки. Сейчас на участке висят запрещающие знаки. Нарушителей могут эвакуировать на штрафстоянку.

Схему на участке от Золотых ворот до бывшего Американского дома не меняли, но найти там свободное место — проблема. Оттуда начинаются многие туристические маршруты. Кроме Золотых ворот, по соседству ещё Патриарший сад и музей «Старый Владимир». Тут же стартует пешеходная улица. И ещё ищут себе место владимирцы перед посещением театра драмы.

Чуть дальше есть парковка у компании «Ресо». Но и она постоянно забита автомобилями сотрудников. Найти там место в будний день — большая удача. Альтернатива — платная парковка на Спасской. Владимирцы её особо не жалуют, места свободные всегда есть. Но только за деньги.

— Дефицит парковок для временного хранения автомобилей больше характерен для центральной части города. Нехватка мест постоянного хранения машин — у многоквартирных домов. Локальный дефицит наблюдается на Горького, Большой Нижегородской, Мира, Чайковского, Суздальском и Октябрьском проспектах и проспекте Ленина, а также площади Ленина. Там много объектов притяжения, — пояснили эксперты, разработавшие городскую комплексную схему организации дорожного движения.

5296 мест для временного хранения транспорта обнаружили дорожные эксперты во Владимире.

В течение года специалисты-разработчики проводили анализ парковочной сети и просчитывали варианты её развития. Например, на территории многоквартирных домов было выявлено около 56 тысяч мест для парковки. Подсчитали, что в городе работают 252 специализированные стоянки транспорта в общей сложности на 29 тысяч мест: 24 тысячи для постоянного хранения и 5,3 тысячи для временного хранения.

Эксперты считают, что при дальнейшем развитии жилищного строительства необходимо учитывать многоэтажные паркинги как открытого, так и закрытого типа. Нужно, как минимум, 10 тысяч новых мест по городу. Для гостевых парковок требуется еще 5 тысяч мест. В центральной части эксперты считают, что парковки создавать нужно, но на платной основе.

Пока городские власти адресуют обязанности строить стоянки и парковки застройщикам. В проектах развития территорий Владимира такие объекты значатся, но не за бюджетный счет. В мэрии охотно вводят все новые и новые ограничения на парковку на магистральных улицах, объясняя это необходимостью повышать безопасность дорожного движения. И чтобы у водителей не было сомнений в намерениях властей, машины регулярно эвакуируют. Во Владимире действует специализированная стоянка для хранения машин нарушителей — в Коммунаре.

Эвакуация во Владимире стоит 2244 рубля за одно ТС, а хранение — 101 рубль за час.

Деньги от штрафов поступают в городской бюджет. Правда, в день эвакуируют всего лишь 5-7 автомобилей-нарушителей, зато штрафуют в разы больше. Если водитель вовремя вернулся к машине, то её уже не имеют права погрузить на эвакуатор. Но штраф выпишут.

Все взысканные с автомобилистов средства перечисляются в региональный бюджет. И за год скапливается приличная сумма — под 500 миллионов рублей. Все они, как уверяют региональные власти, идут потом на ремонт дорог.

Подробные схемы и названия улиц, где введены ограничения на парковку, можно посмотреть на сайте мэрии Владимира. «Призыв» также ранее сообщал о запрете на парковку на Октябрьском проспекте, что породило хаос на соседних улицах и во дворах.

Справка. Во Владимире общая протяженность дорог составляет 422,9 километра. 44% не отвечают нормативным требованиям. Многие аварии во Владимире происходят с сопутствующими причинами неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Во Владимире зарегистрировано свыше 110 тысяч транспортных средств.