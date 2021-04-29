Парада и салюта Победы 9 мая во Владимире не будет

Во Владимире утвержден формат празднования Дня Победы. Учитывая эпидемиологические ограничения, массовые мероприятия на 9 мая отменены. Второй год подряд жители Владимира останутся без Парада Победы и праздничного салюта. Виной всему коронавирус. Виртуально пройдет и акция «Бессмертный полк». Зарегистрироваться для участия можно в Интернете.

— Из-за эпидемиологической обстановки мы не будем проводить Парад Победы. «Бессмертный полк» тоже только онлайн, — пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра Александр Карпилович. — Особое беспокойство связано со здоровьем ветеранов. Поэтому в этом году все поздравительные акции мы планируем проводить во дворах по месту их жительства. Кроме того, глава города обязательно лично по телефону поздравит фронтовиков, поговорит с ними.

«Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

Адресное поздравление ветеранов назначено на 6,7 и 8 мая. В прошлом году этот формат уже был опробован. Артистические бригады объезжали адреса фронтовиков и выступали около их домов с персональными поздравлениями и песнями военных лет. Тогда в проекте «Мы помним, мы гордимся» приняли участие 18 концертных групп.

В этом году праздничные мероприятия стартуют уже на следующей неделе — 4 мая. На этот день запланирован концерт. И дальше вплоть до Дня Победы — интерактивные проекты, музыкальные спектакли, акции и фестивали. Основные площадки торжеств — дома культуры и городские парки. Ознакомиться с подробной программой праздника можно на сайте администрации города Владимира.

Что касается 9 мая, то в этот день запланирована церемония памяти на Князь-Владимирском кладбище, а также возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному огню на площади Победы. Начало — 10.00. В отличие от прошлого года, подход к месту торжеств не будут ограничивать турникетами. Но помнить о мерах безопасности стоит. Чтобы избежать скопления людей, возложить цветы можно в любое время.

А уже вечером жителей областного центра ждет показ фильма «Офицеры» под открытым небом. Импровизированный кинотеатр развернется в сквере у пруда на улице Комиссарова. Начало трансляции в 20 часов 30 минут.

Пока же во Владимире стартовала акция «Георгиевская ленточка». Завтра утром «Волонтеры Победы» будут раздавать символ праздника рядом с Вечным огнем. Только в областном центре планируется раздать три тысячи ленточек. Их будут дарить горожанам на площадях Победы, Ленина, Соборной и Театральной.