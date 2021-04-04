Памп-трек построят в парке «Добросельский»

Во Владимире в ходе второго этапа реконструкции парка «Добросельский» построят велосипедную трассу с препятствиями — памп-трек. Администрация города выставила соответствующий контракт на портале госзакупок. Стоимость работ — 7 миллионов рублей. Большая часть суммы поступила из областного бюджета. Новая спортивная площадка для активных велосипедистов появится к 1 августа 2021 года.

Памп-трек — это трасса без ровных участков — с кочками, ямами и контруклонами.

Памп-трек займет участок площадью 950 квадратных метров. Конструкция будет состоять из 29 элементов, в том числе контруклонов и волн. Подрядчик уложит асфальтобетонную смесь вручную в два слоя. Кстати, в Юрьеве-Польском и Коврове тоже есть небольшие памп-треки, но они сделаны не из асфальта, а прорезиненных материалов и пластика.



Любопытно то, что администрация областного центра призывает владимирцев выбрать дизайн проект для парка, но памп-трек будет строиться без общественного обсуждения. Голосование по парку стартует 26 апреля на сайте «Городская среда». Владимирцам предлагают выбрать один из двух вариантов обустройства сцены, скейт-парка и торговой площадки.

1) Сцена. Вариант 1 — большой размер сцены, лучшее оформление, вариант 2 — простая, без изысков, меньшее число посадочных мест.

2) Скейт-парк. Вариант 1 — бетонный, вариант 2 — фанерный, размер меньше, чем в варианте 1.

3) Зона торговых ларей и киосков. Вариант 1 — индивидуальный проект, вариант 2 — типовая.



В рамках второго этапа реконструкции также построят продолжение велодорожек, которые начали делать в парке вдоль Юбилейной в прошлом году. Третий этап намечен на 2022 год. Дог-парк и стационарный туалет, построенные в ходе первого этапа, так и не открыли.