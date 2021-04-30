Отопительный сезон завершится во Владимире 6 мая

Отопительный сезон во Владимире завершится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава областного центра Андрей Шохин. Документ опубликован на официальном сайте органом местного самоуправления. В постановлении отмечается, что такое решение приято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Традиционно батареи в домах начинают остывать, когда такая температура держится в течение пяти суток.

Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. Процесс занимает несколько дней. Отключить от тепла всех разом не получится. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

В прошлом году, в пик пандемии, когда людям приходилось находиться дома, немало жителей Владимира жаловались на невыносимую духоту в квартирах и просили отключить отопление досрочно. В итоге батареи остыли в многоквартирных домах 2 мая. В этом году подобного рода жалобы начались в середине апреля, когда за окном стояла жаркая погода. Затем пришло похолодание, и в квартирах стало комфортнее.

Тепло владимирцам отключат на следующей неделе

Проблема перетопов особенно остро стоит весной, когда за окном припекает солнышко и находиться в душных квартирах просто невозможно.

В управлении ЖКХ и ресурсоснабжающих компаниях на все жалобы жителей обычно отвечают односложно: надо ставить «умных» помощников. Это новые современные бойлеры, терморегуляторы на трубы и заглушки на батареи. Дело затратное и хлопотное, на которое решаются единицы. Но примеры в нашем городе уже есть.

«Призыв» рассказывал и показывал, как жители дома № 4а на улице Безыменского установили умную систему отопления за счет средств капремонта. Переплат больше нет, а тепло в их квартиры подается с учетом погоды на улице.

Телефон управления жилищно-коммунального хозяйства Владимира — 53-18-98.

Между тем синоптики жаркой погоды жителям Владимирской области пока не сулят. Еще будут колебания температур и прохладные ночи. Приход настоящего тепла в Центральную Росию синоптики обещают ближе ко Дню Победы. Такой прогноз «Призыву» подтвердили и во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К 9 мая температура воздуха вернется в свои климатические рамки. С этой даты столбики термометров начнут показывать днем от +15 до +20 градусов тепла, существенно подрастут и ночные температуры. Остается немного подождать.