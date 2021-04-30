Дым идет из труб владимирской ТЭЦ в мороз

Отопительный сезон завершится во Владимире 6 мая

Батареи в многоквартирных домах остынут

Отопительный сезон во Владимире завершится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава областного центра Андрей Шохин. Документ опубликован на официальном сайте органом местного самоуправления. В постановлении отмечается, что такое решение приято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Традиционно батареи в домах начинают остывать, когда такая температура держится в течение пяти суток.

Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. Процесс занимает несколько дней. Отключить от тепла всех разом не получится. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

В прошлом году, в пик пандемии, когда людям приходилось находиться дома, немало жителей Владимира жаловались на невыносимую духоту в квартирах и просили отключить отопление досрочно. В итоге батареи остыли в многоквартирных домах 2 мая. В этом году подобного рода жалобы начались в середине апреля, когда за окном стояла жаркая погода. Затем пришло похолодание, и в квартирах стало комфортнее.

Деньги лежат на батареи

Отключение тепла позволит существенно сэкономить на коммунальных услугах.

Тепло владимирцам отключат на следующей неделе

Проблема перетопов особенно остро стоит весной, когда за окном припекает солнышко и находиться в душных квартирах просто невозможно.

В управлении ЖКХ и ресурсоснабжающих компаниях на все жалобы жителей обычно отвечают односложно: надо ставить «умных» помощников. Это новые современные бойлеры, терморегуляторы на трубы и заглушки на батареи. Дело затратное и хлопотное, на которое решаются единицы. Но примеры в нашем городе уже есть.

«Призыв» рассказывал и показывал, как жители дома № 4а на улице Безыменского установили умную систему отопления за счет средств капремонта. Переплат больше нет, а тепло в их квартиры подается с учетом погоды на улице.

Телефон управления жилищно-коммунального хозяйства Владимира — 53-18-98.

Между тем синоптики жаркой погоды жителям Владимирской области пока не сулят. Еще будут колебания температур и прохладные ночи. Приход настоящего тепла в Центральную Росию синоптики обещают ближе ко Дню Победы. Такой прогноз «Призыву» подтвердили и во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К 9 мая температура воздуха вернется в свои климатические рамки. С этой даты столбики термометров начнут показывать днем от +15 до +20 градусов тепла, существенно подрастут и ночные температуры. Остается немного подождать.

 

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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