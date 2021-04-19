Отопительный сезон во Владимире завершать пока не планируют

Завершать отопительный сезон в ближайшие дни власти Владимира пока не планируют, никаких постановлений нет, уточнили «Призыву» в мэрии. Традиционно батареи в домах остывают, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. Сейчас в планы вмешалось небольшое похолодание, которое жители нашего региона ощутили уже сегодня. Вторник и среда станут самыми холодными днями на этой неделе. Днем прогнозируется +7 градусов, ночью и вовсе температура опустится до +2 градусов. Также в течение недели ожидаются дожди. Такая погода хоть и не будет радовать, но зато сделает температуру в домах более комфортной.

Между тем в популярных пабликах жители многоквартирных домов регулярно высказывают свои претензии по поводу духоты и перетопов в квартирах. С такими жалобами обратились и наши читатели. Пока выход один. Собственники вправе принять решение о снижении температурного режима внутри своих квартир и обратиться в свою управляющую компанию. Технические возможности, по заверениям мэрии, для этого есть почти во всех домах.

Телефон управления жилищно-коммунального хозяйства Владимира — 53-18-98.

Проблема перетопов особенно остро стоит весной, когда за окном припекает солнышко и находиться в душных квартирах просто невозможно.

В управлении ЖКХ и ресурсоснабжающих компаниях на все жалобы жителей обычно отвечают односложно: надо ставить «умных» помощников. Это новые современные бойлеры, терморегуляторы на трубы и заглушки на батареи. Дело затратное и хлопотное, на которое решаются единицы. Но примеры в нашем городе уже есть.

«Призыв» рассказывал и показывал, как жители дома № 4а на улице Безыменского установили умную систему отопления за счет средств капремонта. Переплат больше нет, а тепло в их квартиры подается с учетом погоды на улице.

Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. Процесс занимает несколько дней. Отключить от тепла всех разом не получится. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

А пока Владимир уже начал готовиться к запуску городских фонтанов. Сейчас их проверяют специалисты «Владимирводоканала». Работы ведутся ежедневно.