Остановку рядом с аварийным зданием военкомата во Владимире переносят

Остановку «Ерофеевский спуск» во Владимире перенесут в другое место. Такое решение приняла городская комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Здание бывшего сборного пункта областного военкомата на улице Большая Московская, 27а, рядом с которым находится остановка, небезопасно. Аварийное здание разрушается на глазах: накренившиеся стены удерживают только подпорки.

В мэрии поясняют, что данное здание городским властям не принадлежит и находится под управлением областного военного комиссариата. Еще осенью 2015 года решением Ленинского районного суда его закрыли и признали аварийным. Только вот мер по обеспечению безопасности до сих пор не принято.

За выходные мэрия обещает обустроить новую площадку для остановки. Управлению ЖКХ поручено оперативно организовать новый тротуар от Ерофеевского спуска до улицы Гагарина и пешеходный переход. Управление транспорта и связи разработает временную схему организации дорожного движения.

Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Администрация Владимира приносит горожанам извинения за вынужденные неудобства. А они явно будут. Раньше с этой остановки было удобно добираться до Соборной площади и пересаживаться на другие маршруты. Короткого пути сейчас не будет, придется идти в обход.

Ранее «Призыв» сообщал об увеличении интервалов движения городских автобусов. Автобусы № 25 теперь ходят через каждые 15-20 минут, № 27 — через 15-25 минут, № 11С — через 45-50 минут. Пассажиры крайне недовольны.