Особый противопожарный режим вводят на майские праздники во Владимирской области

На майские праздники во Владимирской области вводится особый противопожарный режим. С 1 мая жителем региона запретят жарить шашлыки на природе и ограничат прогулки по лесу. Соответствующее постановление подписал губернатор. Сделано с осложнением обстановки с природными возгораниями, а также ростом погибших на пожарах, уточняет пресс-служба «Белого дома».

До отмены особого противопожарного режима в регионе также запрещено проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе в садоводческих и огороднических товариществах.

В течение длинных майских праздников традиционно граждане отправляются на свои дачные участки, а также на пикники на природу. Во Владимирскую область приезжают дачники из города Москвы. А значит, риски возникновения природных пожаров очень высоки, отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области.

При возникновении пожара нужно звонить на телефоны «101» и «112». Информацию о возгораниях в лесу следует передавать на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

По состоянию на 27 апреля на территории региона произошло 1189 пожаров. 41 человек погиб, 22 пострадали. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 354 случая горения сухой травы и более 100 случаев горения мусора. Произошло также 15 лесных пожаров на общей площади более 14 гектаров.

Нарушителей ждут штрафы

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. На граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридические — от 200 до 400 тысяч рублей.

Если нарушителя заметят в лесах, наказание будет еще строже. На граждан штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Чтобы фиксировать нарушения, в регионе организуют работу оперативных групп.

Напомним, что в этом году особый противопожарный режим уже действовал. Он был введен с 16 апреля. Тогда ситуация с палами травы была очень сложной, возгорания регистрировались ежедневно. Огонь уничтожил жилые дома, бани, постройки. В селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу 4 дома, жители деревни Першково в Гусь-Хрустальном районе лишились 11 домов. Житель микрорайона Новый берег в Боголюбово сумел отстоять свой дом от огня.

Затем в регион пришли похолодание и дожди, особый противопожарный режим отменили.