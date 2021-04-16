Особый противопожарный режим введен по всей Владимирской области

Ситуация с палами травы во Владимирской области остается очень сложной. С сегодняшнего дня по всему региону начинает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор области. Во время особого противопожарного режима строго запрещено разводить костры и сжигать мусор, в том числе на дачах. Въезд в леса ограничен.

Число палов сухой травы растет с каждым днем. Только за минувшие сутки на территории Владимирской области зафиксировано 53 пожара сухой травы. Их площадь почти 300 гектаров. Во Владимире, например, клубы черного дыма накануне можно было наблюдать из разных частей города.

К ночи ситуация стала еще тревожнее. Читатели «Призыва» прислали в редакцию ужасающие картины. На видео запечатлено, как сильно горит берег реки Рпень.

— Было очень страшно, ветер еще поднялся и гнал огонь к поселку Содышка, — рассказали читатели «Призыва».

О многочисленных палах травы сообщают в социальных сетях жители со всего региона. Рядом с селом Новоселка Александровского района накануне сильно горело поле, огонь вплотную подошел к дороге.

Крупный пожар пользователи засняли и на поле рядом с микрорайоном Ефимьево в Вязниках. В Гусь-Хрустальном из-за пала травы загорелась деревня Першково. Огнём уничтожено 11 строений: из них 4 жилых, 1 нежилое и 6 дачных домов.

Случаи перехода огня с сухой травы на строения зафиксированы также в Муромском, Камешковском, Киржачском и Ковровском районах.

С начала года в регионе уже произошло 137 палов травы. Общая площадь — 423 гектара.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. На граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридические — от 200 до 400 тысяч рублей.

Наказание за несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах еще суровее. На граждан — от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в выходные температура воздуха понизится. В воскресенье — уже не выше +14 градусов, ночью +3 градуса. Однако ситуацию с палами травы может осложнить сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Дождей не прогнозируется до середины следующей недели.