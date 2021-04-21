Особый противопожарный режим отменили во Владимирской области

Во Владимирской области отменён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора области Александр Ремига. Пришедшее в регион похолодание и дожди сделали свое дело. Уровень пожарной опасности снизился.

Вместе с тем в регионе продолжает действовать пожароопасный период. Он продлится до осени. В этот период сжигать мусор и сухостой можно, но только при соблюдении определённых условий. Делать это следует в безветренную погоду на специально оборудованном для этого месте.

— Участок для выжигания должен быть расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений, территория вокруг участка в радиусе 30 метров расчищена и отделена минерализованной полосой, имеются первичные средства пожаротушения, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Разводить костры и жарить шашлыки на открытом огне жителям региона также разрешили, но только в специально оборудованных для этого местах.

Нарушителям грозят штрафы в сумме от 2000 до 3000 рублей на граждан, от 6000 до 15 000 рублей на должностных лиц, от 150 000 до 200 000 – на юридических.

Еще вчера обстановка с палами сухой травы на территории Владимирской области была крайне напряжённой. За 10 дней сухой ветреной погоды в регионе произошли 339 палов. Их общая площадь — 1224 га. 206 пожаров сухой травы произошли в населённых пунктах, 133 – вне населённых пунктов. Горели и леса. За это время пожарные тушили 13 таких возгораний на площади 13,91 га.

Родителей оштрафуют за шалости детей

Оперативно отслеживать возгорания и нарушителей пожарной безопасности сотрудникам МЧС помогали беспилотные летательные аппараты. С их помощью была зафиксирована 81 термическая точка. После выезда на место подтвердились, а затем были ликвидированы 43 из них.

Среди причин палов сухой растительности фигурирует и детская шалость с огнём. В минувшие выходные во Владимире поймали троих школьников, поджигавших траву. Это ребята 11 и 12 лет. Так как ответственность за административные правонарушения для детей наступает с 16 лет, штрафы за хулиганов придется выплатить их родителям.

Палы травы в этом году уже нанесли большой урон. Огонь уничтожил жилые дома, бани, постройки. В селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу 4 дома, жители деревни Першково в Гусь-Хрустальном районе лишились 11 домов. Житель микрорайона Новый берег в Боголюбово сумел отстоять свой дом от огня.