Определены пути обхода моста у ДДюТ на время ремонта

Владимирские автомобилисты определились с путями обхода моста у ДДюТ, движение по которому ограничат уже с 10 мая. Срок ремонта дороги и тротуаров значительный — до 1 ноября, поэтому затруднения движения по альтернативным направлениям будут весьма длительными. Добраться до Дворца детско-юношеского творчества и всех окрестных жилых домов можно только по одной улице — Пушкарской. Этот путь и зафиксировала мэрия в схеме, опубликованной на сайте. Это предельно узкий и извилистый участок дороги между частными домами с односторонним движением. Там и в хорошие дни в часы пик возникали заторы, а сейчас трудно представить, что будет твориться. Особенно, на отрезке в горку у шлагбаума ДДюТ. Тут еще часто останавливаются такси для посадки и высадки пассажиров, чем создают помехи и без того плотному потоку транспорта.
Пушкарская — это конечный участок объезда. Добраться же до нее можно разными дорогами. По Октябрьскому проспекту до Студеной горы и по Гражданской или через Ново-Ямскую и Казарменную, или через Красноармейскую. Проблема в том, что по Казарменной запланирован ремонт теплосетей, а по Красноармейской и Дзержинского — дороги. Так что там и без того будет проблематично проехать.
Пассажиров высадят на Мира
Движение по мосту сохранят только в одну сторону — для выезда из микрорайона. Потому что других путей и автомобилистов не будет. Все дороги в Перекопском военном городке перекрыты шлагбаумами, которые установили жители на границе своих дворов. Нет и сквозного проезда к жилому комплексу «Университетский», через который тоже можно было бы выехать к проспекту Строителей.
Путепровод у ДДюТ — один 7 мостов Владимира. Он давно требует реконструкции.
Длина путепровода — 64 метра. Он проходит над оврагом, где проходила река Рпень. Реконструкция самого моста в ближайшие годы не планируется. Городские власти ограничились ремонтом дороги и тротуара на протяжении 159 метров. Это путепровод и подъезд к нему.
Мэрия смогла значительно сэкономить на торгах — сумма контракта уменьшена с 18,6 до 13,76 миллиона рублей. Остается надеяться, что это не отразится на качестве ремонта дороги. Ведь при определении суммы затрат на работы эксперты управления ЖКХ делают смету, учитывая все сегодняшние цены на материалы и труд рабочих. Пять миллионов рублей — это не 50 тысяч и не 500 тысяч рублей. Хотелось бы верить, что подрядчик не будет экономить на составе асфальтобетонной смеси и она сможет прослужить не только гарантийный срок. Успокаивает жителей только то, что выполнять все работы будет госпредприятие и компания с большим опытом — ДСУ-3. Она сейчас строит Рпенский проезд. Как «Призыв» сообщал ранее, от ДСУ-3 потребуются все силы, чтобы запустить в этом году первый этап строительства — транспортную развязку на Мира.
250 миллионов уйдут на дороги
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок 12 участков магистральных дорог на сумму 250 миллионов рублей.
— ул. Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52),
— ул. Дзержинского (от дома № 13 до Октябрьского проспекта),
— ул. Мира (от Октябрьского пр-кта до ул. Горького),
— ул. Красноармейская (от пр-кта Строителей до ул. 9 Января),
— ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),
— Суздальский проспект (в районе дома № 13),
— Октябрьский проспект (от дома № 22 до дома № 45),
— Судогодское шоссе (от ул. Центральной до дома № 33а по Судогодскому шоссе),
— ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДДюТ).
Также запланирован ремонт более 3 км автодороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово и свыше 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.
Работы уже начались на Суздальском и Октябрьском проспектах. Предупреждающие о ремонте желтые баннеры уже установлены на въезде на магистрали. Подрядчики пока трудятся на тротуарах — снимают старый асфальт. Как только погода позволит, они переберутся на проезжую часть.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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