Определены пути обхода моста у ДДюТ на время ремонта

Владимирские автомобилисты определились с путями обхода моста у ДДюТ, движение по которому ограничат уже с 10 мая. Срок ремонта дороги и тротуаров значительный — до 1 ноября, поэтому затруднения движения по альтернативным направлениям будут весьма длительными. Добраться до Дворца детско-юношеского творчества и всех окрестных жилых домов можно только по одной улице — Пушкарской. Этот путь и зафиксировала мэрия в схеме, опубликованной на сайте. Это предельно узкий и извилистый участок дороги между частными домами с односторонним движением. Там и в хорошие дни в часы пик возникали заторы, а сейчас трудно представить, что будет твориться. Особенно, на отрезке в горку у шлагбаума ДДюТ. Тут еще часто останавливаются такси для посадки и высадки пассажиров, чем создают помехи и без того плотному потоку транспорта.

Пушкарская — это конечный участок объезда. Добраться же до нее можно разными дорогами. По Октябрьскому проспекту до Студеной горы и по Гражданской или через Ново-Ямскую и Казарменную, или через Красноармейскую. Проблема в том, что по Казарменной запланирован ремонт теплосетей, а по Красноармейской и Дзержинского — дороги. Так что там и без того будет проблематично проехать.