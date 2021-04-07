Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные

Сбер начал выдавать кредиты малому бизнесу онлайн по выходным и праздничным дням. Нецелевой кредит до 5 млн рублей без залога и поручительства в режиме 24/7 могут получить ИП и ООО с одним собственником — генеральным директором. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес (6+) для предпринимателей.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будни, так и в выходные.

Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Когда мы запустили онлайн-кредит, то увидели, что предприниматели часто подают заявку в нерабочее время, чтобы не отвлекаться от основной деятельности. В субботу-воскресенье мы сейчас получаем примерно столько же заявок, сколько и в будни. Конечно, в таком случае неправильно заставлять клиента ждать денег до понедельника. Поэтому мы оперативно убрали ручное сопровождение выдачи кредита, сократив время выдачи средств до нескольких минут».

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении — услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателям России.

ПАО Сбербанк