Огромные очереди образовались в ЕРКЦ во Владимире

Новые квитанции за воду вызвали огромное количество вопросов у жителей Владимира. У нового офиса единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) выстроились очереди плательщиков. В основном, это пенсионеры. Они очень ответственно относятся к оплате коммунальных счетов. Заплатить нужно до 10-го числа, остались считанные дни, поэтому люди и пытаются попасть в ЕРКЦ лично.

На сайте ЕРКЦ — всего три новости, и никаких данных о сбоях в работе и каких-то проблемах с очередями.

Единый расчётно-кассовый центр — организация новая. Ей передали функции, которые раньше выполнял «Владимирводоканал». А именно, расчёт платежей и рассылку квитанций за водоотведение и водоснабжение. Почему городские власти пошли на это, сказать трудно. Нарекания на работу абонентского отдела «Водоканала» иногда возникали, но люди уже привыкли платить тому, кто поставляет коммунальные услуги. А с апреля ресурс идёт от одной организации, а счета выставляет другая.

Жителей хотя и предупреждали в мартовских квитанциях о грядущих изменениях, но всё равно возникла путаница. И владимирцы пошли разбираться лично. В очереди к офису они в среднем стоят около часа. Хорошо хоть потеплело.

— Третьего марта я в «Водоканал» принёс данные о том, что у меня была проверка счетчика. Прошёл месяц, а корректировки в счетах нет. В ЕРКЦ говорят, что «Водоканал» им ничего не передавал. Ксерокопии отнёс, никаких изменений нет. Ещё требуют комиссию даже при оформлении через собственный сайт, — возмущается один из «очередников».

Многие не смогли дозвониться по телефонам, указанным в квитанциях, поэтому пришли в офис.

Все стоящие в очереди надеются оплатить счета в офисе без комиссии. Одни пришли специально, чтобы избежать переплат. Другим надо скорректировать показания счётчиков или внести данные о поверке. В ЕРКЦ работают три окошка, и в каждое — своя очередь. Но в офис ещё надо попасть.

Похожая история случилась в прошлом году с платежами от регоператора по обращению с ТКО «Биотехнологии». Из-за путаницы в квитанциях толпы пришли туда. Это случилось ещё до пандемии, поэтому снаружи на морозе никто не стоял — толпились внутри. И, как назло, тоже не могли дозвониться в офис.