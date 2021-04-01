Обязательную самоизоляцию для пенсионеров отменили во Владимирской области

С сегодняшнего дня, 1 апреля, во Владимирской области сняли обязательную самоизоляцию для жителей региона в возрасте 65 лет и старше. Теперь оставаться дома или на приусадебном участке возрастным владимирцам только рекомендуют. Соответствующие изменения внесены в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Пенсионеры провели на обязательной самоизоляции больше года. Каждые две недели она продлевалась. Выходить на улицу можно было только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина или аптеки.

В феврале этого года вернуться к прежнему образу жизни разрешили пенсионерам, привившимся от коронавируса или имеющим справку о наличии антител класса G (IgG). Теперь этот подпункт из указа исключили.

Между тем вакцинация пенсионеров продолжается. По данным на 29 марта, прививку сделали 10 840 возрастных граждан, это 59 процентов от общего числа желающих.

Департамент социальной защиты населения напоминает, что пенсионеры могут воспользоваться услугой доставки в медицинские учреждения для проведения иммунизации. Все необходимая информация размещена на официальных сайтах ведомства и всех комплексных центров социального обслуживания населения.

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области сохраняется стабильной. За минувшие сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 69 жителей. Прежде такие показатели регистрировались в октябре прошлого года.

Раннее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат уже зарегистрировали.