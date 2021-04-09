Объявлены даты двух весенних субботников во Владимире

Этой весной жителей Владимира дважды пригласят на субботники. Генеральная уборка города состоится 17 и 24 апреля. Причем без горожан все-таки не обошлось. Хотя изначально мэрия объявила, что из-за пандемических ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора уборку Владимира в этом году проведут без привлечения населения. Затем в постановление внесли изменения. В документе появились даты субботников.

В целом же работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города уже начались. Они будут проходить в течение всего апреля. Каждая районная администрация обязана выполнять сводные планы работ и еженедельно отчитываться об их выполнении в городское управление ЖКХ.

Особое внимание уделят выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

Весенние субботники пройдут 17 и 24 апреля.

Ежедневно о проведении работ отчитываются и работники МКУ «Благоустройство». Их силами убирается мусор на площадях, в скверах, парках и других общественных пространствах областного центра.

— Очищаются от грязи и смета, красятся, ремонтируются, моются элементы обустройства площадей, парков и скверов: скульптурные композиции, скамейки, урны, ограждения, фонари освещения и прочее, — сообщает пресс-служба мэрии.

Также продолжаются плановые работы по удалению сухих и аварийных деревьев и их обрезке. Накануне рабочие выезжали на улицу Студенческую.

Напоминаем, что по вопросам уборки Владимира можно звонить в Центр управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.