О чем поют в Музее песни XX века? Музыкальное путешествие в Вязники

Поэт-песенник Алексей Фатьянов был четвертым ребенком в семье. Родился он в селе Малое Петрино Вязниковского уезда 5 марта 1919 года. И так случилось, что у его матери Евдокии Васильевны не было молока. Семья в срочном порядке искала кормилицу. Помогла знакомая Александра Михайловна Булыгина, которая тоже недавно родила ребенка. Она и выкормила «вязниковского соловья». В знак благодарности Фатьяновы подарили доброй женщине свой фамильный сервиз производства знаменитого завода Гарднера в Вербилках, одного из крупнейших производителей фарфора в России. Не так давно этот ценный сервиз был передан потомками Булыгиной в вязниковский Музей песни XX века. Так что эта вещь точно «видела» Алешу Фатьянова.

Сервиз — это лишь один из десятков уникальных экспонатов, связанных с судьбой знаменитого поэта-песенника, историю которого нам рассказали в единственном в России Музее песни XX века. Он открылся в Вязниках в 1999 году в доме, построенном родителями Алексея Фатьянова.

Какие звезды оставили свои автографы в гостиной музея, кто в семье Фатьяновых рулил автомобилем «Победа» и какова история создания легендарной военной песни «Соловьи, соловьи…», расскажем в новом выпуске программы «Точка на карте». В роли народных экскурсоводов выступит редактор вязниковской газеты «Маяк» Никита Ефимов, методист музея Елена Кузнецова и экскурсовод Марина Максимова.

В программе:

0:48 – у памятника Алексею Фатьянову;

1:30 – кто из звезд оставил свой автограф на Стене знаменитостей;

2:32 – история родового гнезда Фатьяновых;

3:57 – раритетный фамильный сервиз, который «выкормил» поэта в детстве;

4:49 – рубашка поэта-великана;

5: 24 – Галина Николаевна Фатьянова и ее «Победа»;

6:24 – московский кабинет поэта;

6:37 – фронтовая печатная машинка Алексея Ивановича;

6:50 – Фатьянов и Пушкин;

7:15 – единственный сборник стихов, изданный при жизни поэта;

7:39 – слушаем голос-поэта;

8:11 – коллекция музыкальных инструментов и фронтовая гармонь;

10.05 – Фатьянов – поэт-фронтовик и его песня «На солнечной поляночке»;

11: 26 – «Соловьи, соловьи…» — главная военная песня;

11: 26 – «Соловьи, соловьи…» — главная военная песня; 12: 58 – письмо с фронта;

14: 33 – о коллекции винила;

14:56 – заводим патефон.

Родовое гнездо стало музеем

Дом, в котором сегодня расположился музей, — это родовое гнездо Фатьяновых. Родители поэта построили его в 1912 году. А с 1914-го это уже своеобразный культурный центр Вязников: у Фатьяновых была огромная библиотека, которой позволяли пользоваться жителям города. В зале на втором этаже часто устраивались представления и карнавалы. Отец поэта Иван Фатьянов слыл в городе безотказным благотворителем и рачителем культуры: в своем доме он даже устроил частный кинотеатр.

А на первом этаже располагался Торговый дом Фатьяновых: здесь продавали московское пиво и фетровую обувь собственного производства. После революции семью выселили, и она переехала в дом отца Евдокии Васильевны, в Малое Петрино, где и родился будущий поэт. Позже семья вернулась в родовое гнездо и прожила в нем с 1922-го по 1929 год.

Любовь и «Победа» Фатьяновых

Интересна история любви Алексея Ивановича и его супруги Галины Николаевны. Жених даже не спросил согласия у невесты, хочет ли она выйти за него замуж, а сразу отправился к ее родителям, чтобы просить руки возлюбленной. Важная деталь: знакомы молодые были всего три дня. Как ни странно, но согласие родителей было получено, и уже через две недели состоялась свадьба.

А в медовый месяц молодые приехали в Вязниковский район, в родное село поэта Малое Петрино. Свидетели того визита вспоминают, что за рулем подъехавшей бежевой «Победы» сидела именно Галина Николаевна. Она была одной из очень немногих женщин, кто в то время управлял автомобилем. А Алексей Иванович предпочел оставаться пассажиром.

Причем каждый раз, приезжая в Вязники, он одаривал местную ребятню сладостями, которые в то время были большим дефицитом. Все, кто лично знал Алексея Ивановича, отмечали щедрость и доброту его души.

Вязниковский соловей

Алексей Фатьянов – поэт-песенник, фронтовик, автор более 200 песен, который звучали и звучат во многих отечественных кинофильмах. У всех на слуху знаменитые «На солнечной поляночке», «Три года ты мне снилась», «Соловьи» и многие другие произведения.

Поэт ушел из жизни трагически рано, в возрасте всего 40 лет (13 ноября 1955 года), но оставил после себя огромное творческое наследие, которое не потеряет народной любви никогда, потому что голосом Фатьянова говорит русская душа, поет Россия. При жизни Алексея Ивановича в свет вышел только один сборник его стихов «Поет, гармонь», изданный во Владимире в 1955 году.

Галина Николаевна после смерти мужа больше не вышла замуж, оставшись 33-летней вдовой с двумя малолетними детьми. Всю свою дальнейшую жизнь женщина посвятила сохранению творческого наследия своего супруга. Она активно участвовала в создании Музея песни XX века и экспозиций, посвященных Алексею Ивановичу.

Галина Николаевна передала в музей обстановку московского кабинета поэта, многие его личные вещи, была постоянным гостем и вдохновителем Фатьяновских праздников, которые проходят в Вязниках уже более 40 лет.

«Соловьи, соловьи…»

Когда маршала Жукова попросили назвать три самые знаковые песни военных лет, он отметил следующие: «Вставай, страна огромная», «Эх, дороги!» и «Соловьи, соловьи..» Алексея Фатьянова. Стихотворение «Соловьи» было написано в 1942 году.

А песня впервые прозвучала 1 января 1944 года. Символично, что она увидела свет в один день с новым гимном Советского Союза. А на фронте произведение Фатьянова впервые исполнил Олег Чепель.

Музыкальные подарки

Музей песни XX века начался с истории жизни и творчества Алексея Фатьянова, но потом вырос в нечто большее. Вдохновившись песней, люди стали нести подарки в музей – все, что связано с песней. Это и разнообразные музыкальные инструменты: гармони, баяны, фисгармония, цитра, африканские тамтамы и даже домашний орган.

Коллекция музыкальных инструментов просто огромна. Вот эта гармонь, к примеру, прошла с солдатом Виктором Моисеевым всю войну.

А сколько здесь звуковоспроизводящей техники разных эпох: от патефона до проигрывателей советских времен. Кстати, в музее есть уголок живого звука, где можно услышать и катушечный магнитофон, и технику из 90-х, с которой любой обычный паренек превращался в дворовую звезду и предмет внимания со стороны слабого пола.

Заводи пластинку!

Отдельно стоит сказать о коллекции виниловых пластинок в музее – их сотни. И для них создана отдельная экспозиция.

Лично мне забавной показалась реклама на обложках. Хороший маркетинговый ход, учитывая популярность пластинок в прошлом веке: они в изобилии были в каждой семье.

Мечты советских девчонок

Отдельно захотелось написать о таком интересном советском явлении, как рукописные песенники. У меня точно были такие. И не один. Все хиты советского времени бережно переписывались в ярко оформленные тетрадки. Тут тебе был и интерактив, всевозможные гадалки с острыми вопросами и забавными присказками: «Прошу тетрадь не пачкать, листы не вырывать, а если есть ошибки, прошу не исправлять!» Песни передавались из уст в уста, записывались с телевизора или радио: Интернета-то в те времена не было. Кстати, сотрудники Музея песня XX века готовы принять подобные сборники в дар. И здесь они точно не будут пылиться на полках, а обретут вторую жизнь. Ведь на экскурсии по экспозициям песни разных лет исполняются хором!

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