Новые дома и детсады построят в Веризино

Жилой квартал Сновицы-Веризино вырастет вдвое в ближайшие годы. Грандиозное строительство местные компании планируют на площади 51 гектара. Запекинье расширяют сразу несколько застройщиков. Один из крупнейших представил на общественное обсуждение проект планировки микрорайона Сновицы-Веризино с корректировками. Определились, где будут стоять дома, как пройдут дворовые территории и внутриквартальные дороги. Проект можно изучить на сайте мэрии и в управлении архитектуры и строительства.

— Предполагается строительство современных жилых 17-этажных домов. Проектом также предусмотрено возведение всех необходимых учреждений и предприятий повседневного пользования. Часть предприятий социально-культурного обслуживания предполагается разместить в первых этажах проектируемых многоэтажных домов. Большое внимание уделено транспортной логистике, распределению автомобильных и пешеходных потоков, организации системы кратковременного и постоянного хранения личного автотранспорта, организации площадок для отдыха населения квартала, — сообщают архитекторы, подготовившие проект развития Веризино.

19 новых высоток выстроят в микрорайоне Сновицы-Веризино. Их смогут заселить 7150 человек.

Застройщик собирается возводить дома исключительно двух вариантов — высотой 10 и 17 этажей. По соседству с ними уже стоят 15 многоэтажек разной степени готовности. Эксперты рассчитали плотность населения и согласно нормативам включили в проект нужное количество парковочных мест и стоянок. Должны построить четыре многоэтажных паркинга. Проектом предусмотрено комплексное развитие территории, поэтому не оставили без внимания и социальную сферу.

Согласно проекту в новой части квартала должны появиться две поликлиники по 240 мест, три детсада (два по 275 мест и один на 135 мест), а также школа на 1100 мест. Сроки и источники финансирования для реализации проекта не указаны. Более-менее определились со строительством школы.

Не так давно замглавы Владимира Сергей Сысуев сообщил, что проект будет разработан в этом году, а со строительством пока вопрос. Будут подавать заявки на софинансирование в 2022 году. Есть шанс, что проект со школой будет реализован, так как к 2025 году все школьники должны обучаться в первую смену. А ближайшую к Веризино школу № 25 нужно для начала разгрузить, то есть перевести всех учеников из того квартала в новое образовательное учреждение. Если вспомнить застройку микрорайона 8-ЮЗ, то своими силами стройкомпании открыли два садика. Поликлинику делали в последнюю очередь, спустя 10 лет. Оборудование покупали уже за счет бюджета.

В 2020 году во Владимирской области построено 7697 квартир, на 3% меньше 2019 года. Во Владимире введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров, из которых 20% — это индивидуальное жилье. В 2021 году застройщики собираются сдать 175 тысяч квадратных метров жилья. Социальная цена жилья — 37 тысяч рублей за квадратный метр, рыночная на новостройки — 43 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее «Призыв» сообщал, что временный технологический проезд для спецтехники хотят организовать во Владимире между жилыми домами по улице Горького и главным корпусом ВлГУ. Он необходим на время масштабной застройки. Местные жители против.