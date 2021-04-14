Новая партия вакцины от коронавируса поступила во Владимирскую область

Владимирская область получила новую партию вакцин от коронавируса «Спутник V». Всего 15 тысяч доз. Все они уже распределены по медицинским организациям, задействованным в прививочной кампании. В ближайшее время в регион поступят еще 7200 доз препарата. В общей сложности область получила более 96 тысяч доз вакцины.

По данным на 14 апреля, прививку от COVID-19 сделали в регионе более 67 тысяч человек. Из них 46 398 получили второй компонент вакцины. Среди жителей региона в возрасте от 65 лет и старше от коронавируса привились более 28 тысяч человек.

— Жители Владимирской области старшей возрастной группы пользуются приоритетом при проведении вакцинации от COVID-19. Привиться в первую очередь также необходимо и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдает сахарным диабетом и ожирением. Именно эти пациенты находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений, — уточняет облздрав.

Напоминаем, что сделать прививку можно не только в поликлиниках. Во Владимирской области сейчас работают 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Они проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается стабильной. За минувшие сутки положительные тесты получили 66 жителей. Владимир остается в лидерах по заболеваемости – 17 новых случаев. Далее следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы, там 7 и 6 заболевших.

В данный момент в регионе болеют 1749 человек. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 30 940 жителей региона. Победили болезнь 28 146 человек. Из них 86 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки.

При этом летальные случаи на сайте стопкоронавирус.рф. регистрируются практические ежедневно. За минувшие 24 часа не пережили болезнь еще 3 человека. Всего за время пандемии в регионе скончались 1045 человек.

На сегодняшний день в больницах развернуты 844 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 471 из них занята — это 55% всех мест.

Ранее «Призыв» рассказывал, как коллективно от коронавируса прививались жители Чамерево.