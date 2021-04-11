Новая партия камер будет ловить водителей за превышение скорости

Два десятка новых автоматических стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят во Владимирской области к середине лета. Их поставят в Александрове, Струнино, Гусь-Хрустальном, Коврове, Собинке, Покрове. Камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима, движения по встречной полосе и правил расположения транспортного средства на проезжей части. Контракт на покупку и монтаж оборудования выставлен на торгах на портале госзакупок. Сумма бюджетных затрат — 59 миллионов рублей.

Всего области уже работают 77 стационарных и 19 передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД

Город Владимир сам отказывается от предложений региональных властей на установку камер. Но в комплексной схеме организации дорожного движения, утвержденной в марте текущего года, такие объекты предусмотрены. И даже должны, согласно документа, появиться в 2021-м. Фигурируют конкретные адреса: улица 1-ая Подгорная, 7, пересечение Горького с проспектом Строителей, Добросельская, 2-г, Мира, 41, пересечение Мира с Октябрьским проспектом, Северная, 2, Урицкого, 5 и Лакина, 1-а. Каждый комплекс стоит три миллиона рублей.



Контроль работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, установленных на средства регионального бюджета, осуществляет центр БДД при департамента транспорта и дорожного хозяйства. Обработку данных с камер проводят сотрудники центра при ГИБДД. Ежедневно с комплексы фиксируют порядка 2000 правонарушений. Средний штраф — 500 рублей.

В течение 20 дней с момента получения постановления штраф можно заплатить со скидкой в 50% от суммы. Ежегодно в региональный бюджет поступает около 500 миллионов рублей со штрафов с нарушителей ПДД.