Несоответствие мусорного тарифа реальности доказали в суде

Общественники выиграли тяжбу у регионального оператора по вывозу мусора. Иск организации «Народный контроль» к компании «Биотехнологии» рассмотрел Октябрьский районный суд города Владимира. Фемида пришла к выводу, регоператор не выполнял работу, которая была учтена в тарифе для населения: в частности, не проводил обработку мусора в заявленном объёме. Владимирцы, тем не менее, платили по полной.

Компания «Биотехнологии», скорее всего, попытается обжаловать решение районного суда. Продолжения судебных разбирательств уже на областном уровне не избежать, уверены общественники.

— Мы надеялись на справедливое решение суда. Оценку доказательств давал суд. Суд встал на нашу сторону, на сторону потребителя. Он признал, что права 140 тысяч жителей зоны № 2 в 2020 году были нарушены, — сообщил «Призыву» председатель межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов.

«Биотехнологии» обслуживает города Владимир, Ковров, Радужный и 6 районов области.

Тяжбу рассмотрели оперативно. Первое судебное заседание состоялось 5 февраля. А уже 1 апреля суд вынес решение. В зале суда, кроме истца и ответчика, выступали представители департаментов природопользования и госрегулирования цен и тарифов. Эксперты предоставили данные о деятельности компании, ответственной за вывоз и обработку ТКО.

В 2020 году «Биотехнологии» отсортировали и дали вторую жизнь 8 тысячам тонн мусора. Тогда как заявляли 38 тысяч тонн. Эти данные стали основанием для пересмотра тарифа для населения в 2021 году. Жители платят на 8% меньше, чем годом ранее.

В тариф на 2020 год было заложено 15 миллионов рублей расходов на обработку мусора.

Ежедневно компания «Биотехнологии» выпускает на линию 100 мусоровозов. Они вывозят отходы из 3400 контейнеров и везут их прямиком на полигон в Марьинке. Сортировки нет и в нынешнем году. Региональный оператор обязался до конца года открыть две своих сортировочных станции для уменьшения объемов утилизации отходов. Но пока новостей о сроках запуска этих объектов нет.