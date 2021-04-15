Названы лучшие медики Владимирской области

Во Владимирской области подвели итоги областных конкурсов на звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием. В числе победителей — три врача и четыре медработника среднего звена. Теперь им предстоит принять участие во всероссийском этапе конкурса. Проводится он под эгидой Минздрава России.

При отборе претендентов конкурсная комиссия учитывала уровень профессионализма медиков, благодарности пациентов, правильное ведение медицинской документации и другие факторы.

В номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» победу одержала Инна Михайлова. Она принимает пациентов во владимирской больнице №5. В этом же медицинском учреждении трудится и победитель в номинации «Лучший терапевт». Это Татьяна Захарова – врач-гастроэнтеролог.

Еще три сотрудника больницы №5 стали лучшими в номинациях «Лучший хирург», «Лучшая старшая медицинская сестра» и «Лучший лаборант». Это врач-хирург Татьяна Мищенко, старшая медицинская сестра Татьяна Егорова и рентгенолаборант Ольга Воронина.

Фото: «Призыва»

Больше всего наград собрали сотрудники больницы №5.

В номинации «Лучшая медицинская сестра» победила Елена Белимова, медицинская сестра-анестезист владимирской больницы № 4. «Лучшей участковой медицинской сестрой» названа Евгения Пучкова. Она трудится в муромской городской больнице №1. Номинации «Лучший фельдшер», «Лучший кардиолог» и «Лучший врач медицинской реабилитации» остались без победеителей.

— Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции медицинские работники Владимирской области достойно преодолели пиковые нагрузки в своей работе, проявив сплоченность и высокий профессионализм, — отмечает в пресс-службе облздраве.

Напомним, что в конце прошлого года во Владимире назвали лучших детский врачей. Выбирали победителей конкурса жители областного центра. Голосование длилось месяц. За это время благодарные пациенты оставили на сайте конкурса более 700 признаний, а также более 200 положительных отзывов и историй выздоровления.

Маленькие пациенты нарисовали в поддержку любимых докторов более 50 рисунков. Конкурсантами стали около 150 врачей Владимира. В итоге победителями оказались 10 медиков: пять врачей-педиатров и столько же врачей-специалистов.

Ранее «Призыв» рассказывал о работе врача ковидного госпиталя — хирурге Вячеславе Мирошниченко.