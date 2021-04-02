Наталья Зверева спасла собак. Теперь в приюте ухаживает за двадцатью

Из полусотни фотографий на личной странице в социальных сетях Наталья только на одном снимке. Красивая девушка в бирюзовом платье. Все остальные — кошки и собаки. Свои и бездомные. За редким исключением Наталья проводит в приюте для животных по два часа в день. Заезжает до работы и после. Заходит в вольер в костюме защитного цвета: белая одежда быстро пачкается. В её гардеробе таких костюмов четыре. И только иногда молодая девушка позирует на фото в ярком платье.

Спасённые души

В вольере размером три на три метра — две бездомные собаки, спасённые Натальей. Маша и Рыжик встречают девушку первыми. Напрыгивают и, не стесняясь, облизывают с головы до ног, словно понимая, кому обязаны жизнью.

Ровно год назад жители новостройки в Веризино ополчились против животных, живших на улице. Они считали, что собаки представляют опасность. Грозились псин отравить. Наталья забрала несчастных к себе. Долго искала передержку. А потом поняла, что единственный шанс — самой организовать вольер в приюте.

— Собаки жили на стройке, я их подкармливала. А в прошлом году они надоели нашим соседям. В чате дома начались разговоры, что их надо убить, что они агрессивные, на людей набрасываются. Я развернула активность в соцсетях: собак надо спасти! Познакомилась с Татьяной Вениаминовной. Она разрешила мне привезти собак в приют.

У девушки взяли собак с условием, что она сама построит им вольер.

На снимке годовалой давности Наталья в рабочей одежде. Вместе с мужем обустраивает дом для спасённых собак. Все стройматериалы куплены полностью за свой счет.

Молодые люди настелили полы, покрыли крышу и сколотили будки всего за пару дней. Для тепла стены обили ковролином, на вольеры положили ковры. А вот матрас долго не пролежал. Игривые собаки быстро его растащили на части.

— Они по сознанию как дети. К ним приезжаешь — радуются, прыгают, лают. Маша скулит от счастья, как щеночек. Она привязана к человеку. Очень ласковая. Может подойти, облокотиться и стоять минут 20 у колена. И я стою, жду пока она «пожалеется».

Мне жалко всех

Корм для кошек и косточка для собак в автомобиле Натальи всегда. Бездомных животных девушка подкармливает уже много лет. Гладит тех, кто так нуждается в еде и ласке. В приют всегда приезжает с пакетом вкусняшек: то вареное вымя, то лёгкое, то печенье. Собаки это знают и ждут.

— К сожалению, не каждый человек готов помогать. А зря! Когда к животным прихожу, получаю такой заряд положительных эмоций! Они мне отдают свое тепло. Мы раньше в посёлке Содышка жили, там было 13 кошек на теплотрассе, и я их кормила. Жалко их всех!

Первую собаку Наталья спасла 10 лет назад. Сбитое животное заметила на обочине дороги.

Увидев сбитую собаку, Наталья остановила машину. Сначала был страх. Пёс мог укусить. Но потом девушка поняла: собака просит о помощи.

— Сначала боялась близко подходить. Думала, укусит. Но нет. У пса глаза такие были, прямо боль в глазах. Я накрыла его толстовкой и побежала к машине за пледом. На пледе положили в машину. И поехали с ним в ветеринарную клинику. Там оказалось, что это мальчик, ему года два. У собаки был перелом передней лапы.

Несчастному сделали операцию. Услуги ветеринаров и пребывание в клинике оплатила Наталья. Пса назвала Рексом. А через четыре месяца бездомному животному нашли дом. Новые хозяева кличку менять не стали. Так ласковая собака, умиравшая в луже, оказалась в семье.

Происшествие на Грибоедова

Шесть лет назад на Наталью попыталась напасть стая собак. Девушка жила на улице Грибоедова. Сразу шесть бездомных животных окружили её во дворе. Но ненадолго. Наталья взяла себя в руки, настроилась решительно, и стая отступила.

— Страшно было первые секунд двадцать. А потом я собралась. Они, видимо, почувствовали. Говорю им: «Нельзя, нельзя», и собаки отстали. После этой ситуации любовь к собакам не пропала.

Сейчас бездомные псы окружают Наталью почти каждый день. И у каждого своя история. Огромный Хвостик прыгает на спину и плечи прямо с разбега. И остановить его радость нельзя. Он словно соревнуется с другими за право быть рядом с тем, кто однажды пришел на помощь. Не рычит и не скалится. Всей своей мощью обнимает зооволонтера.

— Собаки у нас с улицы, бездомные. Хвостика привезла девушка Ирина из Загородного. Сбила его на машине, потом отвезла в «Атлант», его там лечили. А когда пришло время выписываться, она не хотела его обратно на улице оставлять и привезла сюда. Хвостик тут уже полгода.

Дюжина литров супа

В приюте, где сейчас помогает Наталья, около 20 бездомных животных. Зооволонтеры организовали дежурство по очереди. Раз в неделю Наталья варит для всей своры горячий обед. На площадку надо около 12-13 литров. В ход идут крупы и мясо.

— Собака — это хищник, без мяса не может. А когда уходить собираемся, нужно обязательно разложить сухой корм, потому что один раз в день животному покушать — это мало. Косточки, чтобы погрызть, печеньки они любят сухие. Иногда кто-то один варит, иногда пополам: я ведро, девчонки ведро. Сюда привозим, всех надо накормить, раздать, все миски вечером забрать. И так каждую неделю.

Дома у Натальи три большие семилитровые кастрюли. Девушка сначала отдельно варит мясо, а потом в бульон добавляет кашу. Всё перемешивает в одном большом ведре. Собакам пищу привозит горячей или подогревает ее прямо в приюте.

— Было очень холодно этой зимой. Пять минут — и в мисках лёд. Обязательно давали собакам тёплую пищу. У нас печка стоит, можно на ней разогревать.

Корм зооволонтеры покупают за свой счет. Что-то приносят неравнодушные люди. Иногда в Интернете организуют сбор пожертвований. Помогают кто деньгами, кто продуктами. Никаких дотаций от властей нет. Наталья давно перестала считать, сколько денег приходится тратить на приют.

Зимой пришлось откапываться

Прошедшая зима для зоволонтеров стала настоящим испытанием. В морозы пришлось утеплять стены, а в снегопады — откапывать вольеры. Сугробы были до колена. Даже открыть калитку оказалось сложно. Вместе с мужем приезжали в приют с лопатами.

— Здесь столько снега было — невозможно пройти. Чтобы покормить животных и погулять с ними, пришлось откапываться. Вольер весь вычищали, на улице для прогулок копали дорожки. А в морозы я утепляла вольер. Знакомые отдали ковер, постелили на будки, чтобы не поддувало, обила им стену.

Сейчас на территории приюта скользко, приходится отбивать лёд.

Когда все растает, образуется слякоть. Как могут, зооволонтеры застилают дорожки. Ковры здесь нужны всегда. Конечно, животным лучше жить дома, говорит Наталья. Поэтому девушки рады, когда за собаками приходят новые хозяева.

Собак можно забрать

— Если собака кому-то понравится, всегда можно договориться, приехать, посмотреть. Изначально никто не навязывает собаку. Можно несколько раз погулять, познакомиться, пообщаться. Если человек чувствует, что это его животное, и он готов его забрать — почему бы нет?

Отдавать собак, к которым сильно привязались, всегда непросто, признается Наталья. За время содержания в приюте животных успеваешь полюбить. И тут важно понять, что люди, которые пришли за собакой, не оставят её потом на улице, не предадут. А такие случаи были.

По возможности зооволонтеры поддерживают контакт с семьями, забравшими четвероногих.

У самой Натальи дома собак пока нет. Только коты. Содержать в квартире больших животных неудобно. Девушку мечтает построить дом. И уже тогда по участку у неё обязательно будут бегать две-три крупные собаки. Прыгать на плечи и облизывать от радости.

Наталья, рассказывая о своих планах, незаметно смахнула слезу. «Человек я эмоциональный», — пояснила она. И успокоить девушку подошли сразу несколько собак. Верных и преданных человеку, который не оставил в беде.