Нарушение речи детей и работа логопеда: опровергаем мифы

Первое агу, первое слово, предложение — всё это важные стадии развития каждого ребенка. Освоение речи — один из главных признаков полноценного психического развития малыша. Но не всегда этот процесс идет гладко. Когда надо бить тревогу? Как выбрать хорошего специалиста? До какого возраста нужно исправить логопедические проблемы? Наш эксперт, логопед, олигофренопедагог, психолог Ольга Халчева ответила на эти вопросы и рассказала, в чём заблуждаются родители.

Миф первый. Торопиться к логопеду не нужно!

«Опытные» родительницы на форумах пишут, что логопед до пяти лет не берёт на занятия, что начинать в 2-3 года занятия бессмысленно. Это огромное заблуждение!

Во-первых, получить консультацию у логопеда с ребенком после года необходимо, особенно если ребенок наблюдается у невролога. И если у ребенка нарушены функции сосания, глотания, жевания, отсутствуют или запаздывают гуление и лепет, ребенок не реагирует на своё имя.

Во-вторых, устная речь формируется до 6-7 лет, важно не упустить время! Лучше нарушение предупредить, чем потом исправлять.

Как-то раз ко мне на диагностику привели неговорящего 2,5-летнего ребенка. Мама с года пыталась пройти по всем специалистам, понять, почему ребенок не гулил, не лепетал, не говорил. Но в поликлинике врачи отказывались принять ребёнка.

Это неправильно: логопед не должен отказывать в консультации ребёнку из-за возраста.

Уже в год логопед может продиагностировать то, как ребенок реагирует на своё имя, как ведёт себя с мамой и родственниками, как реагирует на незнакомого человека, насколько понимает обращенную речь, присутствуют ли указательные жесты и т.п.

Логопед уже на этом этапе может определить, есть ли задержка в развитии речи, и спрогнозировать, возможно ли речевое нарушение в дальнейшем.

Когда ребенок молчит, не говорит, важно исключить сенсорные проблемы: узнать, насколько хорошо он видит, слышит. После лора и офтальмолога можно идти к логопеду, который в случае необходимости направит к неврологу или, наоборот, начать с невролога.

Как только родитель понимает, что речь ребенка отличается от речи сверстника в худшую сторону, то нужно срочно посетить логопеда!

Совет родителям. При беременности исключайте негативные факторы, влияющие на внутриутробное развитие. В первый год жизни не забывайте про ребенка, положив его в кровать и уйдя с головой в гаджеты. Говорите с ребенком, пойте ему песни, берите на руки, смотрите ребенку в глаза, пойте короткие песенки, потешки, пестушки, делайте массаж пальчиков, рассматривайте предметные картинки, игрушки. Все это позитивно влияет не только на развитие речи, но и на развитие малыша в целом.

В каких ещё случаях нужна консультация?

— Если до года малыш не гулил, не лепетал, не повторял определённое сочетание звуков и слогов.

— В 2-3 года ребёнок, по словам родителей, все понимает, но не говорит. Или ребенок говорит активно и много, но на своём «птичьем языке».

— С рождения до 3 лет — самый важный возраст в формировании речи ребенка. Если в три года ребенок пропускает, меняет местами слоги в словах, произносит некоторые звуки, помещая язык между зубами, к 2,5 годам не строит простые фразы — не нужно слушать советы бывалых, срочно к логопеду!

— Если в 4-6 лет ребенок говорит смазанно, нечётко, общий фон речи напоминает кашу и жевание. Если ребенок смягчает, пропускает или заменяет звуки, говорит, например, вместо дом — гом, машинки — масинки, кот — тот, санки — фанки.

— После 6 лет, если ребенок не выговаривает, пропускает, заменяет свистящие, шипящие, сонорные звуки. Ему трудно составить рассказ, пересказать услышанное, увиденное, тяжело учить стихи.

— В школьном возрасте, если у ребенка возникли сложности с чтением и письмом. Сложности эти допустимы в течение 1-го класса, но если через полгода-год обучения ошибки сохраняются, то надо посетить логопеда, скорее всего, у ребенка дислексия, дисграфия.

Исправить речевые нарушения надо успеть до школы, до того момента, как ребёнок начнёт осваивать навыки чтения и письма, так как это сложные процессы. Если ребёнок неправильно произносит звуки, заменяет их на другие, и это не исправлено, то и на письме он будет путать соответствующие буквы, не сможет грамотно проводить звуко-буквенный анализ слов.

Замена, пропуск, перестановка слогов так же отрицательно влияют на овладение навыком чтения и на понимание прочитанного. Возможны и психологические проблемы. Ребенок замыкается в себе, не общается одноклассниками, не желает посещать школу.

Миф второй. Ребёнок наследует особенности речи родителей

Десять лет назад практически не было безречевых детей. В основном были дети с нарушением произношения отдельных звуков. Сейчас всё больше безречевых: детей с заиканием, дислексией, дисграфией. Логопед часто не первичный специалист, ему приходится выяснять истинный диагноз, отправляя ребенка на дополнительные обследования к другим специалистам.

Человек не рождается со способностью к речи. Каждый ребенок овладевает ею в ходе индивидуального развития. И у каждого свой путь: у родителей могли быть одни причины для возникновения нарушений речи, а у ребенка — совсем другие. Речевые нарушения, как правило, являются следствием факторов, влияющих в пренатальный, натальный и постнатальный периоды развития.

Сюда относятся осложненная беременность, заболевания мамы во время нее, проблемы в течение родов, болезни и травмы в первый год жизни ребенка, наследственность, социальное окружение ребенка, плохая экология и многое другое.

История про мальчика. Ребёнок учился в 7-м классе, никаких нарушений в звукопроизношении у него не было выявлено. Логопеда в дошкольном возрасте он не посещал. У ребёнка была чистая речь, сохранный фонематический слух. Но при этом он допускал ошибки на письме. Я направила его к неврологу. Тот предположил, что полученное сотрясение головного мозга в младенческом возрасте и привело к нарушению кратковременной слуховой вербальной памяти, что стало причиной стойких ошибок на письме. Назначенная медикаментозная терапия совместно с моими коррекционными занятиями помогли мальчику справиться с трудностями письменной речи.

Если логопед доработал в дошкольном возрасте проблему, то потом дисграфии не будет. Если специалист пропустил что-то, дисграфия в школьном возрасте возможна. Но не всегда дети, которые до школы имели речевые нарушения, становятся дисграфиками и дислексиками. И, наоборот, есть дети, у которых не было речевых проблем в дошкольном возрасте, но в школе они страдают дисграфией и дислексией.

Еще один случай дисграфии: первоклассница попала на приём во втором полугодии. В процессе сбора анамнеза выяснилось, что ребёнок долгое время посещал специалистов, корректировавших звукопроизношение. Выявили, что звуки девочка произносит правильно, но не дифференцирует их, переставляет и пропускает слоги. И допускает такие же ошибки на письме.

Здесь прослеживается взаимосвязь между речевым нарушением в дошкольным возрасте, которое в школе перешло в письмо. У всех детей, которым я исправила произношение, родителям всегда говорю: идем в первый класс, наблюдаем за письмом. Чем раньше мы выявим дисграфию, тем быстрее мы ее исправим, тем меньше проблем возникнет потом.

Понятийный аппарат:

Дислалия – это нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и сохранном речевом аппарате. Механические дислалии встречаются чаще при короткой уздечке языка. При подрезании и растяжении ребенок сам начинает рычать. Функциональные дислалии встречаются при воспитании в неправильной речевой среде.

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, недостаточной иннервации речевого аппарата. Логопед в этом случае работает в паре с неврологом.

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга. Логопед в этом случае работает в паре с неврологом.

Дисграфия – нарушение письменной речи.

Дислексия – нарушение процессов чтения.

Миф третий. Хороший специалист исправит всё

Существуют нарушения, которые невозможно до конца исправить. И они будут сохраняться в течение всей жизни. Это, например, дизартрия или заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Для решения проблемы, кроме логопедических занятий, ребёнок наблюдается у невролога, который может назначить медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, массаж шейно-воротниковой зоны, логопедический массаж.

Но не всегда возможно исправить поражение.

На занятиях ребёнок может хорошо говорить, но как только он теряет контроль над собой, например, во время прогулки, обычного разговора с родителями, в стрессовой ситуации (на утреннике в садике, у доски в школе), то его речь зачастую становится малопонятной.

Также тяжело исправить моторную и сенсорную алалию. Алалия — нарушение, когда специалист даже не может спрогнозировать, насколько хорошо его можно исправить. Логопед совместно с другими специалистами может довести конкретного ребенка до определенного уровня. Но у каждого ребенка с алалией — свой уровень.

Всё зависит от того, когда ребёнку поставили диагноз (это делает невролог), в каком возрасте началась работа, какие индивидуальные особенности у ребенка, насколько опытен логопед, который с ним работает, как часто родители посещают занятия. Специфика нарушения связана с поражением областей головного мозга, отвечающих за речь.

Миф четвертый. Родитель может справиться сам!

Могут ли родители сами справиться с логопедической проблемой самостоятельно? Нет! Родители часто не могут увидеть даже проблему. В начале карьеры логопеда ко мне на приём пришла мама с ребенком, у которого было выявлено фонетико-фонематическое нарушение речи. Я ходила с ребёнком к наставнику, советовалась. Мама долго не могла поверить, что её ребенок так плохо говорит.

Мой наставник и я доказывали ей, что у ребёнка большая проблема с речью и надо срочно с ним заниматься. Но мама возражала: она-де ребенка понимает и не видит смысла в занятиях. Занятия так и не состоялись.

Родители почти всегда ждут быстрых результатов.

На владимирских форумах некоторые мамы пишут, что занимались с логопедом два года, три месяца, а какому-то ребёнку поставили звуки за 5 занятий. Как же так, у кого-то был плохой логопед?

Результативность зависит не только от того, насколько молодец логопед, а насколько в связке молодец ещё и ребёнок, и родитель. Нарушения бывают разные, дети разные, частотность посещения занятий разная, и сами логопеды опять же разные. Еще один нюанс: одно дело исправить два-три звука, другое дело — запустить речь. Родители часто смешивают понятия — коррекция звукопроизношения и постановка звука.

История про девочку. Мама привела на приём ребенка 4,5 года со значительным отставанием в речевом развитии. У ребенка отсутствовали даже некоторые гласные звуки. В течение двух занятий мы поставили первый звук и начали автоматизировать его в слогах. На третьем занятии мама сообщила, что тратит много сил, у неё нет времени, и они прекращают занятия.

Постановка звука — это один из этапов коррекции звукопроизношения. Многие логопеды говорят, что ставят звуки за 6 занятий. Да, поставить звуки можно и за 3 занятия. Но чтобы ввести их в речь, нужна более длительная работа.

Коррекция звукопроизношения подразумевает пропедевтический этап (подготовку органов артикуляции к постановке звука), этап постановки звука, этап автоматизации звука (в слогах, словах, предложениях, рассказах, разговорной речи), дифференциацию звука (слуховую, произносительную, формирование фонематического анализа и синтеза).

Такой формат работы правильный, так должен работать логопед при коррекции звукопроизношения. Иначе ребёнок не сможет пользоваться исправленным звуком в речи, могут появиться трудности в чтении и письме.

Миф пятый. В саду заниматься бесполезно

Родители любят сравнивать логопеда частной практики и логопеда из обычного детского сада, сетуя на то, что от последнего толку — ноль. Но логопед частной практики имеет больше возможностей: он будет заниматься с ребенком, не ограничивая себя временем, количеством занятий (конечно, многое зависит от финансовой составляющей и желания родителей). Если логопеду в детском саду создать условия, он сможет более эффективно работать с детьми. Но…

Логопеду в обычном детском саду из всего объема детей нужно выбрать тех, с кем он будет работать. Количество мест и количество детей не совпадает: увы, мест всегда меньше, а детей с нарушением речи — больше. Логопед в саду ведет огромное количество документации.

Занятие для одного ребенка длится всего 20-30 минут, таких занятий в неделю — два. Причем в эти 20 минут входит и то время, когда логопед идёт до группы и забирает/возвращает ребенка. Малыш только включился в занятие, а его надо уже вести обратно. И только на выходные логопед дает родителям задание: как и чем заниматься дома с ребенком.

Родители часто не выполняют полученные задания: им некогда, не хочется.

В специализированные (логопедические) детские сады, группы ребенок направляется по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. Но специалистам на комиссии за пять минут тяжело определить реальный речевой статус ребенка. И не всегда ребенок, который нуждается в коррекции речи, попадает в речевую группу. У родителей выход один – обращаться к специалисту платно. Отсюда возникает вопрос: как найти хорошего логопеда?

Советы от Ольги Халчевой