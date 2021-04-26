Началось голосование за варианты благоустройства парка «Добросельский»

Два варианта благоустройства парка «Добросельский» на выбор предложили жителям Владимира. С сегодняшнего дня, 26 апреля, свой голос за понравившийся проект можно оставить на сайте 33.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через учетную запись Госуслуг, зайти на сайт и выбрать населенный пункт. На странице Владимира размещены подробности по обоим вариантам.

А в чём разница?

Давайте еще раз разберемся, чем же отличаются предложенные проекты по трем основным пунктам:

-сцена;

-скейт-парк;

-зона торговли.

Первый вариант явно «побогаче». Сцену предлагается сделать больше, при этом уделить особое внимание оформлению. Скейт-парк должен быть изготовлен из бетона. А зону с торговыми киосками хотят сделать по индивидуальному проекту.

— На варианте №1 памп-трек № 1 и памп-трек № 2 располагаются в разных частях парка. Расположение сцены предусмотрено рядом с центром парка. Зона скейтпарка располагается возле административно-бытового здания, — сообщается на сайте для голосования.

Второй вариант выглядит экономнее. Сцена во всех смыслах скромнее, с меньшим числом посадочных мест. Скейт-парк из фанеры и опять же меньше, чем в первом варианте. Торговую зону предлагается сделать по типовому проекту.

-Памп-треки располагаются рядом, образуя единую площадку. Сцену предлагается разместить рядом со стадионом. Изменяется месторасположение административно-бытового здания. Перенос скейтпарка в другую часть и добавление площадки для игр в городки, — уточняется на сайте для голосования.

Справка: 26 апреля началось онлайн-голосование и по отбору проектов для благоустройства общественных территорий в районах Владимирской области. Оно завершится 30 мая. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Что с обещанными памп-треками?

Кстати, подробности по памп-трекам в обсуждение не включены. Контракт на строительство велосипедной трассы с препятствиями уже выставлен на портале госзакупок. Она займет участок в 950 квадратных метров и будет состоять из 29 элементов. Работы обойдутся в 7 миллионов рублей. Большая часть суммы поступила из областного бюджета. Закончить трассу подрядчик должен уже к 1 августа этого года.

Реконструкция парка «Добросельский» — один из самых масштабных проектов по благоустройству во Владимире. Она рассчитана на три года. Работы начались в 2020-м. В парке появились детская площадка, дог-парк, стадион с тренажерами и беговыми дорожками, часть кольцевой велодорожки. Были благоустроены аллеи с лавочками и фонарями. Подрядчик установил обогреваемый стационарный туалет и дог-парк, но оба эти объекта до сих пор не функционируют. Первый этап обошелся в 73,4 миллиона рулей.

А теперь о ближайших планах

В этом году планируется завершить строительство кольцевой велодорожки, полностью обустроить аллеи и входные группы. Обещают открыть и скейт-парк. Как сообщает мэрия, будут проводиться работы на сетях водоснабжения, канализации, ливневке, силовых сетях для пунктов проката и общественного питания, административно-бытовых и технических зданий. Запланирована установка системы видеонаблюдения. Оставшиеся работы будут завершены на третьем этапе реконструкции в 2022 году.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире приступают к строительству сквера Победы площадью 3,5 гектара.