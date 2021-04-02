На Владимирскую область обрушился апрельский снегопад

Сегодня утром во Владимирскую область вновь вернулась зима. Мокрый снег, который добавился к дождю, стал для жителей региона полной неожиданностью. Все мы были уверены в том, что зима завершила свои прощальные приветы. Но ожидания не оправдались, хлопья снега за считанные минуты покрыли дороги. Фотографиями заснеженных улиц пользователи активно делятся в социальных сетях. Впрочем, синоптики успокаивают: выпавший снег долго на земле не пролежит.

Если со снегом все понятно, то самочувствие метеозависимым людям такое возвращение зимы может испортить. Ожидаются перепады атмосферного давления: сегодня оно низкое, 737 миллиметров ртутного столба при норме 750 мм. Добавит дискомфорта и повышенная влажность воздуха.

Зима вернулась во Владимирскую область с метелью.

В грядущие выходные погодные публики существенных осадков уже не обещают. Временами из-за облаков даже может показаться солнце. Подрастет и температура, в дневные часы ожидается до +6 градусов. А вот ночи еще прохладные, до -3 градусов.

В начале следующей недели циклоны сменит антициклон. Погода улучшится, в разгар дня столбики термометров покажут +10 градусов. При этом апрель еще может удивить своим непостоянством.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики рекомендуют водителям не торопиться с летней резиной. Как минимум, ближайшие две недели.