На демо-дне Sber500 выбраны самые перспективные IT-стартапы и представлена платформа SberUnity

28 апреля Сбер провёл демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены наиболее перспективные технологические стартапы.

Участниками демо-дня стали 24 предварительно отобранных стартапа и более 100 гостей. В экспертный совет мероприятия вошли Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка; Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»; Кортни Пауэлл, заместитель генерального директора по операционным вопросам 500 Startups; Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России»; Владимир Чирахов, Президент, Председатель Правления АФК «Система»; Елена Брусилова, Президент АО «Группа компаний «Медси»; Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России; Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России; Штефан Меха, генеральный директор Фольксваген Груп Рус. Каждый отметил проекты, наиболее интересные его текущему бизнесу.

Этот набор акселератора Sber500 впервые стал международным. Поступило более 1800 заявок из разных стран мира, включая Сингапур, Израиль, Германию, Казахстан, Латвию, Беларусь, США.

За время акселерационной программы стартапами было протестировано более тысячи гипотез, заключено 111 партнёрских контрактов и достигнуто 250 договорённостей о пилотных проектах с компаниями экосистемы Сбера и российскими и международными корпорациями. Выручка стартапов в период программы выросла в среднем в два c половиной раза.

Также на демо-дне акселератора Сбер объявил о создании SberUnity — первой российской открытой онлайн-платформы, которая объединяет стартап-команды, инвесторов и крупные технологические компании. Платформа будет запущена в ближайшее время и позволит участникам рынка венчура и технологий находить друг друга напрямую, получать необходимые ресурсы и сервисы, обмениваться идеями и знаниями.

Регистрируясь на платформе, стартапы получают:

· возможность заявить о себе и своём продукте ведущим венчурным инвесторам;

· доступ к запросам, какие технологические решения ищут крупные компании, и возможность напрямую откликнуться на них;

· эксклюзивные скидки на сервисы для развития и ведения бизнеса от таких компаний, как SberCloud, Asana, СберРешения, «Кнопка», Jivosite и других;

· членство в стартап-комьюнити Сбера и приглашения на закрытые встречи, питч-сессии и другие события венчурного рынка.

Инвесторы и корпорации, став резидентами SberUnity, приобретают инструмент, который снизит издержки и упростит поиск стартапов для пилотирования и инвестиций благодаря:

· доступу к постоянно обновляемой базе качественных стартапов;

· скаутингу необходимых технологий или решений;

· публикации открытых запросов на пилотирование.

Платформа SberUnity создана для поиска и мультипликации синергий между всеми сторонами технологического сообщества и будет развиваться на основе регулярной обратной связи от пользователей, на принципах прямого и открытого диалога с ними, следуя тенденциям и запросам венчурного рынка.

Для первых 30 корпораций, 30 фондов и 30 бизнес-ангелов (при наличии юридического лица), подавших заявку на регистрацию на SberUnity, предусмотрены специальные условия, в том числе 4 месяца обслуживания на платформе за один рубль. Для стартапов регистрация и обслуживание на платформе бесплатные, а первая тысяча зарегистрировавшихся получит эксклюзивный доступ к серии воркшопов от 500 Startups — партнёра Сбера по акселератору Sber500, — вебинаров от венчурных инвесторов Кремниевой долины (Виктора Орловского, Николая Давыдова), а также скидку 50% на пакет «Стартап» на международной конференции для стартапов Emerge, партнёром которой Сбер выступает в этом году.

«Мы провели третью волну акселератора Sber500, объединившись со всемирно известным американским фондом 500 Startups и более 30 партнёрами. Хочу отметить, что качество этой работы растет, и мне очень понравились сегодняшние команды. Это всегда большая редкость, когда на таких программах находятся одна или две оригинальные идеи, а сегодня я обратил внимание на несколько яркие идеи, за которыми вижу большое будущее.

Могу отметить идею использования набора нейронных сетей для анализа жалоб в открытых и закрытых источниках и впечатлили результаты, которые показывают с точки зрения улучшения процессов и эффективности.

Мы видим большой интерес рынка к стартапам. Наши выпускники привлекли 700 млн руб., 200 млн руб. из которых — это инвестиции Сбера и 500 млн руб. — это инвестиции других компаний. Каждый год наши выпускники запускают порядка 30 компаний, которые создают большое количество рабочих мест.

Именно для этого мы создаём SberUnity — платформу, объединяющую стартапы, технологические корпорации и венчурных капиталистов. Вторая часть в его названии очень выпукло отражает смысл деятельности Сбера на поле технологического предпринимательства: Сбер выстраивает открытое прозрачное пространство для взаимодействия между всеми участниками инноваций и инвестиций, потому что мы верим, что, только объединившись, можно придать максимальное ускорение развитию технологического предпринимательства, в интересах каждого участника и в масштабах страны»

Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка

1) AMADEI — международная площадка для музыкантов, которая даёт возможность выкладывать свои работы на все музыкальные площадки мира, продвигать и зарабатывать на своём творчестве от ротаций.

2) ApRbot — облачная и серверная платформа на основе искусственного интеллекта для компаний, которые получают много входящих документов.

3) AURORAi — сервис для высокоточных бесконтактных измерений объекта, а также выявления дефектов и аномалий.

4) BackAd — сеть из мобильных рекламных рюкзаков со встроенным экраном FullHD, которые показывают актуальную наружную рекламу в нужном месте в нужное время без привязки к локации — для среднего и крупного бизнеса.

5) Basis Genomic Group — сервис персонализации услуг для foodtech-компаний — помогает повысить ценностное предложение за счёт индивидуального подбора питания на основе генетических данных.

6) CARGO.RUN — цифровая логистическая платформа для междугородних перевозчиков фур, которая позволяет сократить операционные расходы, порожний пробег и простои, увеличивает маржинальность перевозок.

7) Dbrain — решение по автоматической обработке печатных и рукописных документов любого типа.

8) DEERAY — омниканальная платформа, которая способна анализировать различные каналы коммуникаций между бизнесом и клиентами и автоматически выявлять проблемы и потребности у клиентов.

9) Eveon — платформа для проведения онлайн-мероприятий и выставок и услуги по их технической организации.

10) Friday — платформа для ускорения онбординга сотрудников в крупных и растущих компаниях.

11) Goodt RBS — HR-tech-платформа, которая покрывает все аспекты работы с массовым персоналом: от стратегического планирования и оперативного управления до мотивации и контроля эффективности.

12) HintEd — платформа, позволяющая сократить затраты на обучение, онбординг и поддержку пользователей корпоративных информационных систем.

13) Honeyleads — сервис HR-маркетинга и лидогенерации для крупных компаний, которые сталкиваются с постоянной нехваткой кандидатов.

14) LeadHit — сервис персонализации и автоматизации маркетинга, который может связать финансовые, нефинансовые и e-commerce-сервисы компании и повысить продажи каждого сервиса.

15) Medframe — комплекс инструментов, позволяющих эффективно создавать обучающие выборки для алгоритмов медицинского искусственного интеллекта.

16) Retell — SaaS-решение для новостных сайтов, которое позволяет сконвертировать статьи в подкасты.

17) ROSMED — социальная сеть с искусственным интеллектом для пациентов и врачей.

18) SoMin.ai — сервис, который использует искусственный интеллект для автоматизации управления рекламными кампаниями и повышения рентабельности кампаний.

19) Thea — инфраструктура, которая даёт возможность привязать к любым автомобилям любые онлайн- и офлайн-сервисы.

20) Ubex AI — сервис для запуска сложных рекламных кампаний в Programmatic с возможностью оптимизации за счёт AI-алгоритмов.

21) Win-Bin — технологии и сервис по раздельному сбору и вывозу вторсырья, помогающие экономить на вывозе ТКО и отслеживать путь движения вторсырья для логистики и заводов. 22) Антисон — система бесконтактного мониторинга состояния водителя.

23) SalesChain — генератор агентских и партнёрских продаж, объединяющий в себе весь цикл работы с партнёрами и агентами: от онбординга агента/партнёра до выплаты вознаграждения и налогов за агента.

24) Реалитика — сервис, который помогает руководству компании увидеть смысл жалоб с помощью анализа текстов обращений клиентов из цифровых каналов.

25) ЦеновикPRO — система для автоматизации процессов расчёта, обоснования цены и автоматизации закупочной деятельности для госсектора и бизнеса.