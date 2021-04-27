«Мы против выпускного в пустом зале». Родителям разрешили проводить детей из детского сада

Родители будущих первоклассников смогут проводить своих чад из детского сада в торжественной обстановке. Роспотребнадзор смягчил позицию и в качестве исключения разрешил одному из членов семьи прийти на выпускной. При этом запрет на проведение массовых мероприятиях в учреждениях образования никто не отменял. Он будет действовать до 1 января 2022 года. Это необходимо, чтобы не допустить распространение коронавируса. А вот вопрос с проведением выпускных в школах пока открыт.

Мы планировали снять кафе

В родительском чате только и разговоров, что про выпускной вечер. Вайбер вечером лучше вообще не включать. Десятки сообщений на одну и ту же тему: как будем организовывать праздник? В пустом зале детского сада — грустно. Дети готовят концертную программу, и выступать перед стульями — не вариант. В кафе для некоторых семей дорого. В результате — споры круглые сутки.

— Раньше все решали на родительском собрании простым большинством. Но из-за ковида родителей перестали пускать в садик. Пытались собраться на нейтральной территории, но организовать всех сложно. В результате вся дискуссия в социальных сетях с утра до вечера, — говорит мама будущего первоклассника Светлана Петрова.

Родители выпускников не нашли общего подхода к проведению торжества

Женщина признается, что выпускной вечер разделил дружную группу пополам. Одни забронировали кафе и внесли предоплату, другие выступили за торжество в детском саду. Без мам, пап и бабушек. В лучшем случае — в присутствии нанятого оператора.

Одни были готовы торжественно украсить банкетный зал и пригласить туда детей с воспитателями, другие посчитали невозможным проводить концерт за пределами дошкольного учреждения.

— Я вообще против того, чтобы выпускной в садике отмечать в ресторане. А что тогда будет в школе? Да и дорого. Например, в нашей группе за ребенка надо было отдать по тысяче рублей. Столько же на родителя. Плюс подарки, цветы, нарядное платье. Получается, минимум по пять тысяч на семью, — возмущается мама будущей первоклассницы Ольга Хвостова.

В результате еще на прошлой неделе группа была готова отпраздновать два разных выпускных вечера. Все вместе в детском саду, но без родителей. И уже после — в торжественной обстановке на летней веранде, но без воспитателей и тех, кто выступил против кафе. Но как объяснить разногласия детям, взрослые не придумали.

Письмо в Роспотребнадзор

Более активные родители решили не ограничиваться спорами между собой. Мамы и папы написали письмо в Роспотребнадзор. Обращение оставили на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в разделе «Прием обращений граждан». Просьба одна: разрешить организовать выпускной вечер из детского сада в торжественной обстановке в присутствии родителей.

— Мы написали письма в Роспотребнадзор, чтобы тот изменил свое решение. Очень важно было попасть на этот знаменательный праздничный день. Для каждого родителя это очень яркое событие, наравне с первым шагом, первым зубом, первым словом, первым походом в садик. Этот день очень хотелось увидеть и запечатлеть на память, — говорит Марина Салганик.

Только под этим письмом, рассказывает Марина, подписались 13 человек. И таких обращений, судя по всему, немало. После ведомственного селекторного совещания в Роспотребнадзоре решили прислушаться к мнению мам и пап. В дошкольные учреждения их допустить, но с соблюдением некоторых правил.

Маска, перчатки и термометрия

К праздничному образу родителям выпускников стоит присовокупить маску и даже перчатки. Средства индивидуальной защиты — обязательны для тех, кто решит прийти на праздник. Подобрать их можно в тон. Но это если есть желание соответствовать нарядным детям.

А вот собираться на праздник, как раньше, большой компанией, смысла нет. К одному ребенку, скорее всего, пустят только одного взрослого. Кто это — каждая семья решит сама. Мама, папа, бабушка или старшая сестра.

— Мы на выпускной старшей дочери ходили большой семьей. И бабушки приехали, и мы с мужем отгул брали. И младшая дочка была. Сейчас выпускаем второго ребенка. Решили бросить жребий, кто пойдет. Нам рекомендовали ограничить круг. Вроде это не приказ, но толпой всё равно не придёшь. Один ребенок — один взрослый, — говорит мама будущей первоклассницы Анна Григорьева.

А вот с плохим самочувствием лучше остаться дома. Обязательная термометрия может испортить праздник родителям с насморком. Проверку здоровья всех гостей учреждение дошкольного образование должно организовать на входе. Там же мамам и папам предложат антисептик для обработки рук.

Один выпускной для одной группы

Где точно будут проходить выпускные, в каждом отдельном случае будут решать заведующие ДОУ. Оптимальный вариант — актовый зал. Но только одна группа в одном месте. Никаких пересечений быть не должно. После каждого потока стоит обработать помещение.

Если возможности такой нет, тогда праздник пройдёт скромно. Дети выступят перед родителями в своих группах. Другой вопрос — разрешат или нет мамам и папам пригласить сторонних фотографов и операторов.

— Мы дали разрешение на то, чтобы родители смогли принять участие в выпускных. Конечно, с соблюдением целого ряда ограничений. Но это временное послабление, которое очень ждали мама и папы будущих первоклассников, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Что касается операторов и фотографов, то это решение за заведующими дошкольных учреждений.

Некоторые родители сообщили, что пригласить на праздник специалиста с камерой им запретили. Предложили самим достать фотоаппараты и фиксировать торжественные моменты. Якобы, вход посторонних в дошкольные учреждения запрещён. Кто в таком случае принял решение допустить в детский садик фотографа для создания выпускного альбома — вопрос.

— Наших детей уже приходили снимать — в красивых платьях и костюмах они фотографировались на память. А вот работать оператору в зале нельзя. Где тут логика? А мы уже и деньги заплатили, да и сами так не снимем, как профессионал, — говорит Юлия Куклова.

В школах праздник под запретом

Что касается выпускных в школах, то тут пока никаких послаблений нет. Официально праздник проводится только в классе, и без посторонних людей – даже без мам и пап. Но все может еще измениться. В региональном управлении Роспотребнадзора не исключают, что родителей на торжество все же допустят. Решение будет завесить от эпидемиологической обстановки.

Решение по школьным выпускным может быть принято в ближайшее время.

В любом случае, одновременно выпускать из школы несколько параллелей не получится. Как и в детском саду, праздник должен проходить только для одного класса в актовом зале. И если для малокомплектных школ проблем в этом нет, то, например, крупным образовательным учреждениям придется растянуть торжества на несколько дней.

Сначала праздник для тех, кто оканчивает начальную школу, потом для учеников девятых классов. И традиционный последний звонок для тех, кто прощается с родными учителями навсегда. И если параллелей не две и не три, а пять или шесть, то актовый зал только и успевай обрабатывать.

Выпускной по Интернету

Но это куда лучше, чем торжественный вечер по вайберу. В прошлом году праздник прошел только в усечённом формате. Дети выпускного возраста собрались за экранами своих компьютеров. Нарядные, многие по традиции в школьной форме и с ленточками. Вот только последний звонок для них прозвучал онлайн. Без первоклассницы с большими бантами, объятий и гуляний до позднего вечера.

На этот раз у владимирских школьников появилась надежда спеть финальную песню всем вместе. На одной сцене. С учителями и родителями. Когда прощаться с начальной школой, а уж тем более, выпускаться из 11 класса — грустно, как бы ты не учился. Когда слезы не прячут и отличники, и те, у кого в журнале много троек.