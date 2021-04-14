Мусульманин стал владимирским святым, которому молятся о здоровье детей

Святой мученик Авраамий Болгарский — один из 13 домонгольских святых Русской православной церкви. Он был канонизирован задолго до Собора 1547 года, что указывает на то, сколь важным представлялся его подвиг для нашей церкви. Вероятно, он происходил из булгар («волжских болгар», «камских болгар»), воспитывался в мусульманской среде и первоначально исповедовал ислам. Считается, что святой Авраамий Болгарский обладает особой благодатной силой предстательствовать перед Богом о больных детях, даже сохранились записи об исцелении. Также святому мученику молятся о покровительстве и успехе в торговле, личном предпринимательстве.

Из купцов в проповедники

Сведений о его жизни очень мало. Несколько скупых слов летописца — вот и все, чем мы располагаем. Этот богатый и знатный купец жил в Камской Булгарии в конце XII – начале XIII века. Летописец говорит о нём, что Авраамий Болгарский был «иного языка, не русского», его имя до крещения неизвестно. Жизнь этого человека сильно отличалась от жизни многих его земляков и соплеменников. Был он человеком необыкновенно сострадательным, милостивым к бедствующим, тратил свои богатства на нужды страждущих.

Посещая русские города, он глубоко заинтересовался христианской верой и принял святое крещение, получив новое имя Авраамий.

Будучи по торговым делам в столице Волжской Булгарии — Великих Булгарах, во время ярмарки (ага-базара,) вместо того чтобы заниматься торговлей и приобретать земные блага, начинает он вещать своим единоплеменникам о благах вечных, нетленных. Он обращается к ним с проповедь о Христе-богочеловеке, о безначальном Его Отце и о совечном Отцу и Сыну Всесвятом Духе. Его соотечественники не только не изъявили сочувствия к словам святого мужа, но даже раздражились на проповедника, особенно когда увидали его непреклонность после многократных увещаний и советов оставить христианскую веру.

Мученическая смерть за веру

Когда ласковые убеждения не подействовали на исповедника, ему стали угрожать отнятием имения. На эти угрозы блаженный отвечал, что за Христа Спасителя он готов лишиться не только имения, но не пожалеет и самой своей жизни. После этого пошли побои. Били Авраамия «всем миром», били так жестоко, что на теле мученика не осталось ни одного неповрежденного места.

Но Авраамий Болгарский был непоколебим в своей вере. Мало того, как сказано в летописном упоминании, святой мученик «проклял Магомета и веру болгарскую». Тогда болгары, рассвирепев, как звери, на исповедника, много дней томили его в заключении, чтобы многими мучениями принудить его отречься от веры христианской. Но еще больше утвердился Авраамий в святой любви к Спасителю. Тогда, видя его непреклонность в вере, злобные изуверы отвели за город и у колодца, недалеко от берега Волги отсекли ему сперва руки, потом ноги и главу.

Так 1 апреля 1229 года отошел к своему Небесному Отцу этот божий человек. Муромские купцы, бывшие тому свидетелями, погребли мученика на особом кладбище в Булгаре, «где погребались все христиане». Господь вскоре наказал жителей Великих Булгар за кровь своего угодника страшным пожаром: «… вскоре выгорел оный град Великий со многим и неисчисленным богатством!»

Канонизация святого

На месте казни Авраамиям Болгарского забил источник чистой воды, от которого начали исходить исцеления. Местное предание говорит о том, что первым человеком, получившим исцеление от этого источника, был человек магометанского вероисповедания. А при гробе его скоро начались знамения, слух о которых распространился по всей православной Руси. И после заключения мира с булгарами великий владимирский князь Георгий Всеволодович поставил его условием выдачу тела мученика Авраамия Болгарского.

Как сообщает летопись, благочестивый князь Георгий, епископ Владимирский Митрофан с игуменами, княгинями и всеми людьми с великой честью встречали святые мощи во Владимире. Они были положены в приделе Благовещения Пресвятой Богородицы Успенского Княгинина монастыря, основанного великой княгиней Марией Шварновной, матерью Георгия Всеволодовича. Вскоре от мощей начали совершаться многочисленные чудотворения. Так, в рукописи XVII-XVIII веков имеется указание на шесть чудес, преимущественно связанных с исцелением глазных болезней. Вериги Авраамия Болгарского возлагали на душевнобольных, и многие исцелялись. Кроме того, он считался покровителем немощных младенцев.

Авраамиево воскресенье

Святой великомученик был очень почитаем во Владимире. 11 мая 1711 года мощи Авраамия Болгарского были перенесены из Благовещенского придела Успенского храма в главный Успенский придел и переложены в новую деревянную раку. С тех пор это воскресенье жители Владимира стали звать Авраамиевым. В этот день в Успенском Княгинином монастыре на поклонение святому мученику стекалось огромное число людей, а в 1785 году в память второго перенесения мощей был установлен крестный ход из городского кафедрального Успенского собора в Княгинин монастырь.

В особом шкафу хранились железные вериги, по преданию принадлежавшие Авраамию Болгарскому.

В 1806-м для мощей была изготовлена новая серебряная рака. Ее сооружение было поручено серебряных дел мастеру — переславскому купцу Понизовникову за 2408 руб. 44 ½ коп. Три стороны ее должны были быть из чистого серебра, чеканной по составленному рисунку работы, а четвертая сторона медная. На передней стороне раки имеются три серебряные клейма, на которых чернетью изображены страдания св. мученика Авраамия, а в двух клеймах, с боковых сторон, описаны кончина и перенесение мощей в град Владимир. На крышке раки с наружной стороны имеется живописное изображение св. мученика Авраамия, а со внутренней обитой малиновым бархатом, вышиты золотом слова: «св. мучениче Авраамие моли Бога о нас».

25 сентября 1916 года мощи святого мученика были перенесены в тёплый Казанский храм, в благолепно украшенную раку с гранитной сенью, которая сохранилась до сего времени.

Советское исчезновение святого

В 1919 году мощи святого Авраамия Болгарского подверглись «освидетельствованию». Это была кампания по демонстративному вскрытию святых мощей – довольно примитивный способ доказательства отсутствия Бога для истинно верующих.

Даже после такого «поругания» мощи Авраамия Болгарского продолжали творить чудеса, как утверждали верующие.

В 1923 году Владимирский Успенский Княгинин монастырь был закрыт, мощи передали в местный музей. А в 1931-м Ивановский областной музей получил из Владимирского районного отделения ряд «экспонатов», среди которых первым в списке значились мощи мученика Авраамия. В дальнейшем след мощей теряется. И последнее упоминание о них, как «не представляющих исторического значения», встречается в «Акте о вещах, подлежащих исключению из инвентарной книги фонда Суздальского музея» за 1954 год. Они были списаны из музейного хранения, их настоящее местонахождение неизвестно.

Чудесное обретение мощей

Перед изъятием мощей настоятельница монастыря Олимпиада (Медведева) отдала частицу мощей на хранение жительнице Владимира, и в 1992 году она была передана епископу Владимирскому Евлогию. В 1993-м монастырь был возобновлён, а 10 апреля того же года состоялся крестный ход из кафедрального Успенского собора в возрождённый монастырь. Крестный ход возглавил владыка Евлогий, который перенёс ковчежец с частицей мощей Авраамия Болгарского в обитель.

Ковчежец был установлен в Успенском храме Княгинина монастыря, на солее, напротив северо-западного столба храма. Над ним находится вышитая золотом икона мученика конца XIX века работы монастырских мастериц, по преданию принадлежавшая игумении Олимпиаде и до открытия монастыря находившаяся в Успенском кафедральном соборе. Авраамиеву неделю продолжают праздновать во Владимире особо торжественно, после литургии совершается крестный ход вокруг обители с частицей мощей святого.