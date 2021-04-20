молочный ручей

«Молочные ручьи» забили в Вязниках

Власти обещают мониторить состояние воды

Жители Вязников сообщают о «молочном ручье», который забил в городе. Инцидент был зафиксирован 18 апреля. Окрасилась вода рядом с родником в микрорайоне Ефимьево. На кадрах, размещённых в популярном паблике, хорошо видно, что по земле течет жидкость белого цвета.

молочный ручей в Вязниках

Молочный ручей забил около родника. Фото группы «Вязники в курсе«

При этом речь идет не об отдельном пятне. Белым ручей стал на протяжении десятков метров. На отдельных снимках создается впечатление, что в воду добавили стиральный порошок и хорошо взбили.

молочный ручей

Местные жители успели сделать фото необычного ручья. Фото Екатерины Смирновой

Что стало причиной подобного загрязнения, сказать сложно. В комментариях под новостью люди сообщили, что странный оттенок могла дать щёлочь. Так это или нет, неизвестно. В региональное управление Роспотребнадзора никаких жалоб по поводу мутной воды не поступало. При этом местные жители активно делились друг с другом видео произошедшего.

Оперативно отреагировали на ситуацию и местные власти. Судя по комментариям, оставленным под новостью с официального аккаунта администрации Вязниковского района, ее сотрудники выехали на место происшествия. Правда, к моменту прибытия ответственных лиц вода приобрела свой естественный цвет. В качестве доказательств представители администрации прикрепили фото.

Ручей

Странный цвет воды продержался недолго.  Фото группы администрации Вязниковского района в «ВК»

Кроме того, сотрудники администрации поблагодарили сознательных граждан за бдительность. И обещали взять ситуацию на контроль. Если ручей снова окрасится в молочный цвет, вода из него будет отобрана на анализ. При этом непонятно, успели или нет взять пробы мутной жидкости на этот раз.

— Администрация района приняла решение регулярно мониторить состояние воды в этом ручье. В случае повторения ситуации мы обратимся к специалистам Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробы воды для исследования. Это поможет установить причину загрязнения и устранить её, — сообщает официальный аккаунт администрации Вязниковского района.

Между тем для местных жителей ручей уже стал центром притяжения. Люди не без доли иронии говорят, что теперь в этом месте впору открывать курорт.

Грязная вода

В этом году Владимирская область оказалась в перечне регионов с самой загрязненной водой. Антирейтинг составила Счетная палата. В списке проблемных регионов также оказались Свердловская, Архангельская, Ленинградская и Новгородская области. Там выявлено наибольшее количество случаев высокого уровня загрязнения водоемов за последние десять лет.

Телефон Единого консультационного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Консультация специалистами проводится в соответствии с режимом работы с 9.00 до 16.00.

В начале апреля на плохой запах воды из-под крана, поступающей из Нерлинского водозабора, пожаловались жители Владимира. Во «Владимирводоканале» уточнили, что всему виной паводок.

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Полина Тарбеева

Фото Екатерины Смирновой

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