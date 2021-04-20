«Молочные ручьи» забили в Вязниках

Жители Вязников сообщают о «молочном ручье», который забил в городе. Инцидент был зафиксирован 18 апреля. Окрасилась вода рядом с родником в микрорайоне Ефимьево. На кадрах, размещённых в популярном паблике, хорошо видно, что по земле течет жидкость белого цвета.

При этом речь идет не об отдельном пятне. Белым ручей стал на протяжении десятков метров. На отдельных снимках создается впечатление, что в воду добавили стиральный порошок и хорошо взбили.

Что стало причиной подобного загрязнения, сказать сложно. В комментариях под новостью люди сообщили, что странный оттенок могла дать щёлочь. Так это или нет, неизвестно. В региональное управление Роспотребнадзора никаких жалоб по поводу мутной воды не поступало. При этом местные жители активно делились друг с другом видео произошедшего.

Оперативно отреагировали на ситуацию и местные власти. Судя по комментариям, оставленным под новостью с официального аккаунта администрации Вязниковского района, ее сотрудники выехали на место происшествия. Правда, к моменту прибытия ответственных лиц вода приобрела свой естественный цвет. В качестве доказательств представители администрации прикрепили фото.

Кроме того, сотрудники администрации поблагодарили сознательных граждан за бдительность. И обещали взять ситуацию на контроль. Если ручей снова окрасится в молочный цвет, вода из него будет отобрана на анализ. При этом непонятно, успели или нет взять пробы мутной жидкости на этот раз.

— Администрация района приняла решение регулярно мониторить состояние воды в этом ручье. В случае повторения ситуации мы обратимся к специалистам Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробы воды для исследования. Это поможет установить причину загрязнения и устранить её, — сообщает официальный аккаунт администрации Вязниковского района.

Между тем для местных жителей ручей уже стал центром притяжения. Люди не без доли иронии говорят, что теперь в этом месте впору открывать курорт.

Грязная вода

В этом году Владимирская область оказалась в перечне регионов с самой загрязненной водой. Антирейтинг составила Счетная палата. В списке проблемных регионов также оказались Свердловская, Архангельская, Ленинградская и Новгородская области. Там выявлено наибольшее количество случаев высокого уровня загрязнения водоемов за последние десять лет.

Телефон Единого консультационного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Консультация специалистами проводится в соответствии с режимом работы с 9.00 до 16.00.

В начале апреля на плохой запах воды из-под крана, поступающей из Нерлинского водозабора, пожаловались жители Владимира. Во «Владимирводоканале» уточнили, что всему виной паводок.