Многодетным семьям предлагают дать деньги вместо участков

Бесплатные земельные участки для многодетных могут заменить денежными компенсациями. Такую идею предложили депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Они обратились в муниципалитеты, чтобы узнать их финансовые возможности и наличие свободных земельных участков. Во Владимире уже местные депутаты пообщались с многодетными семьями. И решили, что компенсация — вещь трудновыполнимая. В казне денег негусто. Впрочем, свободной земли в областном центре тоже.
Сумма предложенной компенсации в 300 тысяч рублей не устроила многодетные семьи. Кадастровая стоимость участков в Пиганово, Лунево и на Полянке (именно там дают земли многодетным семьям) куда выше озвученной планки. Поэтому этот вопрос пока застопорился. Далеко не всем многодетным, получившим участки с 2012 года, удалось приступить к строительству. Чтобы помочь им с этим делом, власти стали увеличивать число получателей социальной выплаты для строительства жилого дома.
21 многодетная семья Владимира получила в 2020 году деньги из бюджета на строительство дома.
В прошлом году из областного и городского бюджета на эти цели было потрачено почти 30 миллионов рублей. Средняя выплата для семьи с тремя детьми составила 1,1 миллиона рублей. Чуть большей суммой вложились сами многодетные. В общей сложности их доля — 35 миллионов рублей в виде кредитов и накопленных средств.
В очереди на получение социальной выплаты во Владимире сейчас стоят 105 семей. Есть категории, которые могут быстрее других продвинуться в списке очередников.
— В первоочередном порядке социальную выплату получают те, кто предоставил акт освидетельствования проведения основных работ по строительству. Это монтаж фундамента, возведение стен и кровли. А также многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, — поясняет начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владимира Анна Павлова.
3,5 миллиона рублей — размер соцвыплаты для многодетных семей с 5 и более детьми.
Семьям, где воспитывается больше 5 детей, увеличили размер выплаты до 70% от сметы на строительство дома. В прошлом году финпомощь перечислили двум таким семьям. В очереди ожидают своего часа еще 11. Также в списке первоочередных 40 многодетных семей, которые успели выполнить обязательный перечень строительных работ.
Проблема в том, что из очереди могут исключить, если дети стали совершеннолетними. Поэтому так важен вопрос монетизации этой льготы. Лучше получить выплату сейчас и решить, купить ли квартиру или строить дом, к примеру, на уже имеющемся дачном участке, чем ждать своей очереди.
8 (4922) 53-01-70 — телефон управления по учету и распределению жилой площади.
На бесплатное получение земельного участка имеют право многодетные семьи, стоящие на учете по улучшению жилищных условий. Постановкой на него занимается управление по учету и распределению жилой площади. С 2012 года во Владимире участки получили 974 семьи. Разрешение на строительство получили 445 семей.
Половина семей, которые так и не взялись на строительство, либо уже продали участки, либо ждут, когда туда подведут коммуникации. Отсутствие инженерных сетей существенно тормозит строительство. Без дорог, газа и воды заниматься подвозом стройматериалов тяжело, а жить – трудно и накладно.
За 2013-2019 годы за счет бюджетных средств построено 37,8 км дорог, 27 км газовых сетей, 3,1 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей водоотведения. В 2021-2023 годах будут реализованы контракты на строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации в микрорайонах Юрьевец и Лунево-Сельцо.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp