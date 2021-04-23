Многодетным семьям предлагают дать деньги вместо участков

Идею обсудили семьи и депутаты

Бесплатные земельные участки для многодетных могут заменить денежными компенсациями. Такую идею предложили депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Они обратились в муниципалитеты, чтобы узнать их финансовые возможности и наличие свободных земельных участков. Во Владимире уже местные депутаты пообщались с многодетными семьями. И решили, что компенсация — вещь трудновыполнимая. В казне денег негусто. Впрочем, свободной земли в областном центре тоже.

Сумма предложенной компенсации в 300 тысяч рублей не устроила многодетные семьи. Кадастровая стоимость участков в Пиганово, Лунево и на Полянке (именно там дают земли многодетным семьям) куда выше озвученной планки. Поэтому этот вопрос пока застопорился. Далеко не всем многодетным, получившим участки с 2012 года, удалось приступить к строительству. Чтобы помочь им с этим делом, власти стали увеличивать число получателей социальной выплаты для строительства жилого дома.

21 многодетная семья Владимира получила в 2020 году деньги из бюджета на строительство дома.

Многодетные семьи получают сертификат на субсидию. Фото администрации Владимира

В прошлом году из областного и городского бюджета на эти цели было потрачено почти 30 миллионов рублей. Средняя выплата для семьи с тремя детьми составила 1,1 миллиона рублей. Чуть большей суммой вложились сами многодетные. В общей сложности их доля — 35 миллионов рублей в виде кредитов и накопленных средств.

В очереди на получение социальной выплаты во Владимире сейчас стоят 105 семей. Есть категории, которые могут быстрее других продвинуться в списке очередников.

— В первоочередном порядке социальную выплату получают те, кто предоставил акт освидетельствования проведения основных работ по строительству. Это монтаж фундамента, возведение стен и кровли. А также многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, — поясняет начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владимира Анна Павлова.

3,5 миллиона рублей — размер соцвыплаты для многодетных семей с 5 и более детьми.

Стройка двигается быстрее, когда есть инфраструктура

Семьям, где воспитывается больше 5 детей, увеличили размер выплаты до 70% от сметы на строительство дома. В прошлом году финпомощь перечислили двум таким семьям. В очереди ожидают своего часа еще 11. Также в списке первоочередных 40 многодетных семей, которые успели выполнить обязательный перечень строительных работ.

Проблема в том, что из очереди могут исключить, если дети стали совершеннолетними. Поэтому так важен вопрос монетизации этой льготы. Лучше получить выплату сейчас и решить, купить ли квартиру или строить дом, к примеру, на уже имеющемся дачном участке, чем ждать своей очереди.

8 (4922) 53-01-70 — телефон управления по учету и распределению жилой площади.

На строительство дома уходит от двух до четырех лет

На бесплатное получение земельного участка имеют право многодетные семьи, стоящие на учете по улучшению жилищных условий. Постановкой на него занимается управление по учету и распределению жилой площади. С 2012 года во Владимире участки получили 974 семьи. Разрешение на строительство получили 445 семей.

Половина семей, которые так и не взялись на строительство, либо уже продали участки, либо ждут, когда туда подведут коммуникации. Отсутствие инженерных сетей существенно тормозит строительство. Без дорог, газа и воды заниматься подвозом стройматериалов тяжело, а жить – трудно и накладно.

За 2013-2019 годы за счет бюджетных средств построено 37,8 км дорог, 27 км газовых сетей, 3,1 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей водоотведения. В 2021-2023 годах будут реализованы контракты на строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации в микрорайонах Юрьевец и Лунево-Сельцо.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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