Минтруд разъяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая

Оплата за работу с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими в 2021 году, будет производиться в обычном размере. При этом работодатель вправе самостоятельно установить повышенный коэффициент оплаты. Об этом говорится в рекомендациях Министерства труда и соцзащиты России. Документ опубликован на сайте ведомства.

Оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будет производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса России, то есть в двойном размере.

Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.

Снижение количества рабочих дней на размер зарплаты не повлияют

Численность и состав сотрудников, необходимых для работы в период нерабочих дней, работодатели устанавливают самостоятельно. Выполнять свои должностные обязанности в нерабочие дни можно и дистанционно.

— Работники могут работать дистанционно в соответствии с главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, если трудовые (служебные) обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют, — уточняет ведомство.

Отпуск не продлят

Как быть отпускникам? Зная о рабочих днях между праздниками, немало сотрудников специально оформляли отпуск. Минтруд разъясняет: если работник взял отпуск в период нерабочих дней, то продлевать его будут.

— Нерабочие дни, установленные указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы, – говорится в опубликованных рекомендациях.

Еще одна рекомендация работодателям — выдать сотрудникам зарплату заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.

Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ. Согласно нему дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Ранее Роспотребнадзор развеял слух о запрете продажи алкоголя на майские праздники. Сообщения такого характера, распространившиеся в Интернете, в надзорном ведомстве назвали фейком.