Медикам «скорой» в Петушках обещают до 25 тысяч рублей доплаты

Новый раунд переговоров работников «скорой» Петушинского района с представителями облздрава закончился позитивно. Коллапса с вызовами неотложки не будет. Об этом сообщила районная администрация в своей группе в «В контакте». Ранее местные медики заявили о том, что решительно хотят уволиться. Их не устроил уровень оплаты их работы.

— По новому соглашению фельдшеры смогут получить ежемесячный бонус в размере 75% от должностного оклада, то есть до 25 тысяч рублей к зарплате, — говорится в информации муниципалитета. — Суточное число бригад вырастет с одной-двух до четырех.

С 2018 года работало дополнительное соглашение к трудовому договору между медиками и руководством райбольницы.

Скандал вышел из-за того, что с нового года сотрудникам скорой помощи Петушинского района перестали доплачивать за переработку. Они действительно трудились «за себя и за того парня». Фельдшеров в службе «03» не хватает, оставшиеся закрывают кадровую брешь. Но на голом энтузиазме вкалывать желающих нет. Действие дополнительного соглашения закончилось к концу 2020 года. Его не продлили. Медики пригрозили уволиться.

Первые переговоры людей в белых халатах с чиновниками районной администрации и областного департамента здравоохранения прошли в начале апреля. Это было выяснение позиций. Потом стороны встретились ещё раз — 15 апреля.

И тут самое интересное. По итогам этого раунда сначала вышел пресс-релиз районной администрации под красноречивым заголовком «Компромисс не достигнут. Соглашения не подписаны». Но уже через два дня муниципальная группа совершенно изменила тон: «Количество бригад скорой помощи увеличено. Разногласия уходят, начался диалог».

До нового года выплаты составляли 31 000 рублей при отработанных 240 часов в месяц.

Как становится понятно из сообщения администрации, пока лишь часть фельдшеров подписали новую редакцию дополнительного соглашения. Остальные рассматривают предложение администрации больницы. По словам исполняющего обязанности главного врача Владимира Снигур, есть надежда, что остальные сотрудники согласятся на новые условия в ближайшие несколько дней.

В «Белом доме» ещё в начале апреля обещали взять ситуацию под контроль. Между тем, не решённым остаётся ещё один вопрос. Из-за невыполнения плановых показателей перед фондом ОМС задолженность Петушинской районной больницы составляет порядка 40 миллионов рублей. И где учреждение возьмет деньги на дополнительные выплаты, непонятно, сообщал ранее «Призыв».