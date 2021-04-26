Мастерица из Владимира создала пряничный шедевр к Пасхе

Владимирская мастерица создала к Пасхе настоящее произведение искусства. Это интерьерная миниатюра «Пасхальное утро». С помощью пряничного теста, сахарной глазури, мастики и пищевых красителей Елене Дьячковой удивительным образом удалось передать атмосферу и колорит деревенской комнаты. Работа мастерицы полностью съедобна. Вот только на праздничный стол она не попадет. Румбокс передадут в частную коллекцию.

Елена Дьячкова рассказывает, что работать над комнатой пришлось 7 дней. И закончить ее мастерице удалось в воскресенье, что тоже очень символично. В результате на небольшом пространстве размером 30/30/23 см удалось расположить и русскую печку, и праздничный стол со всеми убранствами, и молельный уголок с иконами, и окна с цветами.

Мелких деталей так много, что изучать композицию можно часами. И если сначала взгляд приковывают дети, которые пьют чай из самовара, и праздничные куличи, то потом постепенно начинаешь проникаться всем пространством. Здесь и деревенские дорожки на деревянных половицах, и умывальник, и веточки вербы, и поленница. В печке стоит горшочек, а в тепле за занавеской нежится кот.

Пряничная комната полностью съедобна.

— Сложно было соблюдать пропорции в столь малом размере, а также создать иллюзию правдивости и натуральности объекта. Тем более, что все это очень хрупкое, — рассказала «Призыву» автор удивительной комнаты Елена Дьячкова. — В качестве арт-объекта эта комната может храниться очень долго, срок не ограничен.

Елена рассказала, что свои работы она всегда предварительно согласовывает с заказчиком. Но немаловажным моментом является и доверие мастеру. Последнее слово остаётся за ней. И разногласий никогда не бывает. Отследить работу на этапах создания можно в Интернете. Елена через социальные сети всегда показывает процесс работы, чтобы была возможность посмотреть на создание шедевра изнутри.

— Я считаю, что красота процесса ничуть не меньше, чем конечный результат, — говорит мастерица.

На создание композиции «Пасхальное утро» мастерицу вдохновил светлый праздник. Его она ждет и любит с раннего детства. И пусть такой бабушкиной комнаты в семье Елены не было, она хорошо помнит, как в четыре года вместе с мамой делала куличи и заливала их разноцветной глазурью.

— Я так не хотела расставаться с этой красотой, что взяла один маленький куличик с собой спать и положила его под подушку. Я была счастлива, что он рядышком со мной. Конечно, проснувшись, я подняла подушку и увидела, что все кругом в этой цветной, прилипшей глазури. Но важно то, что меня совсем не ругали, а успокаивали и смеялись, так что праздник не был омрачён, — говорит мастерица.

Страстная неделя

В этом году у православных христиан Пасха приходится на 2 мая. А сегодня стартует Страстная неделя. Каждый ее день наделен особым смыслом. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. Как провести Страстную неделю, можно узнать на сайте «Призыва».