«Масло», «Флигель» и Владимир Чучадеев задали новый тренд

Весна-2021 в торговых центрах Владимира задала новый тренд. Здесь открываются «островки культуры». То есть пространства, привлекающие посетителей не товаром и услугами, а чисто эстетически. Они просто доставляют радость и вызывают интерес. Можно посмотреть и получить удовольствие. В «Мегаторге» в начале апреля разместилась картинная галерея «Образы реальности». А вчера в «Северных торговых рядах» свои работы представил известный владимирский фотограф Владимир Чучадеев.

«Мегаторг» художественный

Приход климатической весны Торговый комплекс «Мегаторг» отметил выставкой владимирских художников. В стенах известного во Владимирской области центра шоппинга и досуга экспонируются работы 15 художников. Направления — разные. От реализма до абстракций. Разные стили, техники и мировоззрение.

— Для площадки, художников, гостей комплекса это творческий дебют. ТК «Мегаторг» превращается в культурно-развлекательную точку, где отныне можно не только реализовать успешный шопинг, но и хорошо провести время, отвлечься на интересное, — пояснила менеджер по организации мероприятий, праздников и акций ТК «Мегаторг» Яна Малафеева.

Выставленные работы представляют творчество мастеров студии живописи «Масло».

Выставка работает на первом этаже. Посетить её может каждый желающий. Предполагается, что там будут выставляться всё новые и новые работы художников, представляющих Владимир и область. Они могут присылать свои произведения организаторам. Это реальная возможность найти новых поклонников своего таланта.

Для участия в следующей выставке можно связаться с организатором Яной Малафеевой по телефону +7 980 755-77-13 или по почте MalafeevaYN@abimall.ru.

Мастер в кубе

В «Северных торговых рядах» открылась выставка работ известного владимирского фотографа Владимира Чучадеева. Снимков, которые лучше назвать картинами — настолько они выразительны, точны в передаче светового ощущения, насыщены по композиции — 48. Но выставка кажется лёгкой, даже изящной и вместе с тем — цельной, создающей единый образ и пространство.

Надо отдать должное организаторам: конструкции, на которых размещены фотографии, выстроены очень оригинально; много воздуха, много образов, асимметричность, устремлённость вверх. Получилось изысканно.

— Снимки создавались в разное время и в разных обстоятельствах, — рассказал Владимир Чучадеев. — Здесь есть пейзажи, портреты, репортажные фотографии. Изначально я отобрал около двухсот работ, отдал их организаторам выставки, а они уже определили, что лучше подойдёт.

Выставку Владимира Чучадеева можно посмотреть до конца мая.

При несомненно высоком уровне мастерства Владимир — человек скромный. Говорит, если бы ему не предложили сделать выставку, сам бы этим заниматься не стал. Но, возможно, вчерашний успех открытия заставит его пересмотреть отношение к своему творчеству. А успех был: пришли и коллеги-фотографы, и журналисты, и просто посетители.

— Это работы профессионала высокого уровня. А таких видов храма Покрова на Нерли нет даже у меня, хотя я снимал его множество раз! Очень хорошо, что образы людей не постановочные, а репортажные, — поделился впечатлениями мэтр владимирской фотографии Геннадий Попов.

Удивительно, но фотоделом Владимир Чучадеев занялся довольно поздно, уже после того, как много лет отработал оператором на телевидении. Конечно, в детстве у него был фотоаппарат — купленная папой «Смена 8М», — но всё же это было баловство, любительство. А сейчас — искусство.

Галерея во «Флигеле»

«Флигель» — не торговый центр. Но очень интересная площадка Владимира. Подобно тому, как торговые комплексы создают привлекательность своего пространства за счёт симбиоза с искусством, так «Флигель» создаёт симбиоз искусства с гастрономическим досугом. Хотя первое — в приоритете. «Флигель» даже именует себя Центром современного искусства.

«Флигель» находится в здании постройки XVIII века на Девической, 8.

Он открылся недавно. В конце декабря 2020. И стал новым явлением для нашего города. На первом этаже — небезызвестный «РестоДвор» и шоурум локальных мастеров. Второй этаж оборудовали под картинную галерею, где экспонируются работы современных художников.

— Нашему городу это нужно. Это есть в мегаполисах, а мы были лишены такой возможности. Творческие люди растут, хотят обмениваться опытом, смотреть работы других художников. А негде! Молодые и талантливые уезжают в столицу. Мы хотим оставить их во Владимире, чтобы у нас в городе тоже кипела творческая жизнь, — пояснила идею создания «Флигеля» его творческий вдохновитель Анастасия Вавилова.

За четыре месяца работы творческого пространства там с успехом прошло несколько выставок как молодых владимирских художников, так и уже зарекомендовавших себя в мире российского искусства личностей. К примеру, в первой выставке — «Печенья с предсказаниями» приняли участие работы двух художниц, чьи произведения фигурировали в журнале «Vogue».

В пространстве галереи регулярно проводятся лекции о современном искусстве, кинопоказы авторских фильмов, здесь даже играют спектакли. Например, на прошлой неделе состоялась премьера терапевтического спектакля для семейных пар «Солнечная линия», где главные роли исполнили владимирские актеры Александр Аладышев и Анна Лузгина.

В мае во «Флигеле» хотят провести марафон, посвященный раздельному сбору мусора и ответственному экологическому поведению. А июнь порадует всероссийским фестивалем «Пряха», когда во Владимир съедутся мастера и рукодельницы со всей России. Организаторы сообщают, что уже подано более 100 заявок на участие.

Тенденция, однако

Ставка на культурные, а точнее, общественные пространства в ритейле и общепите — это общероссийская, а может быть, и общемировая тенденция. Как утверждают эксперты, вызвана она вполне определённой причиной — пандемией.

После того, как торговым комплексам и кафе разрешили работать после нашествия коронавируса, трафик там всё равно был ниже, чем в предпандемийную эпоху. Нужно возвращать посетителей. Чем-то их привлекать. Чем? А вот — творчеством!

Посещение торгового комплекса должно оставить у посетителя приятные чувства.

В Москве ритейл в качестве общественных пространств, к примеру, начал создавать гибриды студий и коворкингов. Появились арт-пространства для блогеров, ютуберов и тик-токеров. Профессиональное оборудование там позволяет проводить стримы в прямом эфире, делать высококлассную видео- и фотосъемку.

Во Владимире — городе культурном и более традиционном — виртуальным новациям предпочли реальное искусство. И это тоже здорово! Обратная сторона цифровизации общества — усталость от технологий и желание вернуться к истокам, к живому творчеству, к чему-то человеческому. К картинам. К фотографиям. К камерному действу. Одним словом — к красоте.