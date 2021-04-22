Лихача на «Audi» отправят в колонию за смерть троих пассажиров

Ковровский городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Нарушение правил дорожного движения привело к гибели сразу троих человек: двух несовершеннолетних девушек и 19-летнего парня. Авария произошла 12 мая 2019 года на 250-м км трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе. В вечернее время 21-летний уроженец республики Татарстан ехал на своем автомобиле «Audi A4» в компании четырех молодых людей из Москвы в Казань. Водитель решил полихачить. Нарушая правила дорожного движения, автомобиль двигался со скоростью более 105 км/ч. И это при том, что стаж вождения у водителя к тому моменту составлял не более трех месяцев.

Иномарка двигалась с превышением скорости.

Стоит отметить, что в тот день на этом участке дороги из-за разлива мыльной жидкости произошло еще 2 ДТП. Его участники выставили рядом со своими автомобилями соответствующие знаки. Однако водитель «Audi» мчал так быстро, что их не заметил. Не обратил внимание он и на автомобиль ГИБДД с включенным проблесковым маяком. Не сбавляя скорость, иномарка двигалась дальше. В итоге автомобиль столкнулся с фурой «Scania» с полуприцепом. Большегруз в отличие от легковушки ехал по опасному участку дороги по правилам со скоростью 30 км/ч.

В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки и один из молодых людей, находившихся в салоне автомобиля, скончались от полученных травм.

Подсудимый пытался оправдаться на суде.

В ходе судебного следствия подсудимый заявлял о своей невиновности. Он утверждал, что авария произошла из-за предыдущего ДТП, в результате которого на проезжей части был разлит мыльный раствор.

Сторона обвинения эту версию опровергла. Показатели свидетелей, заключения судебных экспертиз и видеозапись регистратора патрульного автомобиля были не в пользу подсудимого.

Государственный обвинитель просил реального лишения свободы. Суд с этой позицией согласился и назначил наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также водитель не может управлять транспортным средством в течение 2 лет и 11 месяцев.

— Кроме того, частично удовлетворены два иска потерпевших о компенсации морального вреда, в связи с чем осужденному предстоит выплатить по 1 млн рублей каждому, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил. Ранее «Призыв» рассказывал о смертельной аварии в Судогодском районе. Погибла 35-летняя водитель «Audi ». Её автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.