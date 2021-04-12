Лагеря Владимирской области готовятся к приёму детей

Во Владимирской области возобновилась подготовка к летней оздоровительной кампании после пандемических ограничений. На днях из регионального бюджета дополнительно выделен 21 миллион рублей на поддержку лагерей. Официально разрешён отдых как в школьных лагерях дневного пребывания, так и в загородных центрах отдыха.

Всего на организацию отдыха детей в каникулярное время направят 138 миллионов рублей. Деньги пойдут на частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет и питание всех отдыхающих. Бюджет оплачивает не менее 80% от стоимости путевок. Доля работающих родителей — от 1500 до 3300 рублей за смену.

Отдохнуть в лагерях в 2021 году смогут 73 тысячи детей и подростков.

Во Владимирской области до пандемии работало 409 оздоровительных организаций: 359 лагеря дневного пребывания на базе школ и образовательных центров, 13 лагерей труда и отдыха, 7 палаточных лагерей и 30 загородных оздоровительных лагерей.

В прошлые годы область выделяла около 70 миллионов рублей для поддержки муниципалитетов в деле подготовки загородных лагерей. В нынешнем году сумма пока втрое ниже.

На торгах на портале госзакупок уже выставлены контракты на приобретение путевок для социально незащищенных категорий граждан, чьи дети поедут в здравницы владимирского и соседних регионов, а также в загородные лагеря. Возобновится приём заявлений от многодетных семей, желающих воспользоваться льготным видом отдыха на Чёрном море. В прошлом году никто не смог выехать ни в Сочи, ни в Туапсе. В этом году в первые позиции попадут те, кто не смог воспользоваться льготой в 2020-м.



В путёвку на море включены переезд к месту отдыха и обратно, проживание и питание в течение 14 дней и услуги по организации досуга. Заявление на эту услугу подают через собесы и МФЦ.

Возобновится также экскурсионный отдых для школьников. До пандемии ученикам организовывали туры по области и в близлежащие регионы. В путевку входило посещение нескольких памятников и музеев, питание и транспортное обслуживание. Детки из малообеспеченных семей ездили бесплатно, остальные — за 20% от стоимости тура. В этом году из региональной казны выделяется около 58 миллионов рублей на такие поездки.

Владимирская область заключила соглашения с администрациями Волгоградской области и Санкт-Петербург. Так что владимирские школьники смогут посетить и объекты культурного наследия данных территорий. На экскурсии смогут попасть порядка 41 тысяч детей.