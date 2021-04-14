Квадрокоптеры полетят искать пожары во Владимирской области

Оперативно фиксировать природные пожары во Владимирской области будут с воздуха. «Владлесхоз» закупил 4 комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом DJI Mavic 2 ZOOM. Квадрокоптеры уже прошли настройку и готовы к передаче в районные филиалы.

— Благодаря им лесные инспекторы могут своевременно обнаруживать задымления и лесные пожары, а также детально осматривать территорию. Патрулирование с помощью квадрокоптеров открывает новые возможности в деле охраны лесов от пожаров, − отметил генеральный директор Владлесхоза Олег Лавров.

Ситуация с природными пожарами в настоящий момент в нашем регионе непростая. По данным на 12 апреля, на территории области зафиксировано уже 30 палов сухой травы. По каждому из них дознаватели МЧС проводят административное расследование.

Усилена профилактическая работа с жителями частного сектора. На помощь сотрудникам чрезвычайного ведомства направлены и патрульные группы. Их задача — проинформировать население о требованиях пожарной безопасности. В этой информационной работе задействованы в среднем порядка 150 человек. Рейдовые мероприятия проходят ежедневно.

По информации «Белого дома», из резервного фонда администрации Владимирской области выделено 75,2 миллиона рублей. На эти средства закупят 47 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля «УАЗ». Спецтехнику передадут в сельские поселения региона.

С 12 апреля во Владимирской области установлен пожароопасный сезон.

До его отмены в регионе запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора и отходов производства в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Пребывание владимирцев в лесах, а также въезд транспортных средств должны быть ограничены. Исключение составляет транспорт, необходимый для обслуживания линейных сооружений. Нарушителей ждут штрафы.

Сообщать о возгораниях следует на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

Ранее «Призыв» сообщал о возгорании сухой травы во Владимире. Дымом заволокло Огуречную гору на «Пекинке».