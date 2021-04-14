Кушать подано! Кормим бездомных и узнаем их истории

В прошлый четверг было очень холодно. Единственный холодный день на неделе. Ну надо же было выбрать именно его, подумали мы с оператором Петром Петровичем, отправляясь на репортаж. Мы ехали снимать кормление бездомных людей. Замерзли, конечно, но через два часа вернулись домой и согрелись. А героям репортажа греться было негде.

Люди без паспорта

— Здравствуйте, сегодня будет кормление. Через полчаса подходите на Вокзальную, 12а. Это возле административного здания РЖД. Нет, снимать не будем, если не хотите. Приходите, поешьте горячего!

Оказывается, прежде чем накормить нуждающегося, его еще нужно найти. Официально бездомными во Владимире числятся плюс-минус триста человек. На кормление пришло человек десять. Место непривычное. Здесь раньше кормлений не было, да и волонтеры незнакомые. Для Марины Левицкой это первый опыт.

— Здесь, в районе вокзала, довольно хорошо все организовано. Бездомных кормят в другом месте все дни, кроме четверга, понедельника и среды. Мы решили взять на себя четверги, и вот уже третий раз раздаем нуждающимся горячее питание.

Следующее кормление нуждающихся на Вокзальной, 12а, состоится 15 апреля в 15 часов.

Не стоит удивляться тому, что бездомных нужно искать и приводить на кормление. По-другому узнать про акцию эти люди не смогут. У них нет специального чатика, у них и телефона-то нет. Отправляясь на поиски бездомных, мы как будто попадаем в прошлое. Стучим в дверь какого-то покосившегося барака недалеко от вокзала. Открывает Андрей.

— Как вы относитесь к кормлениям? — спрашиваю у него.

— Хорошая штучка,- отвечает.

— Пойдете?

— С вами?

— Да!

— Пойду!

Ваши документы!

Андрей камеры не боится, но и про то, как оказался бездомным, не рассказывает. Сложная жизненная ситуация, трудные обстоятельства. Без подробностей. Двух бабушек мы своей камерой напугали. Не хотят сниматься, стесняются. Мало того что место кормления незнакомо, так еще и журналисты. Кто знает, чего от них можно ожидать.

На камеру отказывается говорить и Костя (имя изменено по просьбе героя).

Это в его дом мы стучались в поисках нуждающихся. Одна из квартир этого барака в его собственности, прописан он там же. А живет в другом месте. Он поэтому и отказывается от съемок — пацаны не поймут.

— Я же не бездомный, я в другом месте живу. Сюда прихожу с ребятами зависнуть, поесть на халяву тоже нравится. Вы вот снимаете, расскажите, почему эти люди лишились дома. Они все без паспортов, а нет паспорта — нет работы. Им бы документы восстановить, они бы и работу нашли, и жизнь бы у них наладилась.

Война и водка

Владимир Николаевич камеры не стесняется. Наоборот, хочет с нами говорить. Сначала он долго и страшно кашляет, а потом начинает историю. Представляется полностью — с фамилией и годом рождения. Рассказывает, как в 1979 году воевал в Афганистане, вернулся и не смог найти себя на гражданке. Его учили убивать, а нужно было работать.

Чем Владимир Николаевич занимался сорок лет, я не знаю, и правда ли служил, тоже не знаю. Рассказ его путается. Мысли у него тоже не в порядке. Паспорт у него, кстати, есть, как и прописка. Но живет там какой-то дальний родственник, который знать Владимира Николаевича не хочет. И ночует дедушка на вокзале, да на Вокзальной — в покосившемся бараке у Костика, который приходит туда зависнуть с пацанами.

Во Владимире, по разным подсчётам, обретаются около трёхсот бездомных людей.

Водка, куда же без нее, приводит в притон не только бездомных. И Костя, и Андрей, и Владимир Николаевич определенно слегка датые. В таком, знаете, состоянии, из которого они, очевидно, уже не выходят. Приносить с собой и распивать на кормлении запрещено, но прийти уже пьяным можно. Если бы было нельзя, то и кормить было бы некого.

— Мы запрещаем пить алкоголь, мусорить, вести себя агрессивно, — перечисляет Марина Левицкая правила «кормежки», — но все равно умудряются нарушить. Недавно пришел товарищ с бутылкой вроде бы минералки. Смотрю, а он с каждым глотком все веселее и веселее. Бутылку отобрали.

За нарушение правил от стола не отлучают, просто предупреждают и просят больше так не делать. Все-таки голод побеждает вольный дух, и приходится покориться.

Не пищей единой

— Я сейчас безработный, а кушать хочется, — рассказывает Дима, попивая чай из пластикового стаканчика. Дима трезвый и на общем фоне выглядит приятным мужичком. — Если тебе за пятьдесят, ты уже мало кому нужен. Так, перебиваюсь подработкой: иногда где-то уберешься, где-то мусор вынесешь, где-то поможешь.

Горячий чай и бутерброды с колбасой бездомным выдает волонтер Анатолий в поварском фартуке. Сегодня он на раздаче. В меню гречка с тушенкой. Готовила все Марина, а собирали всем миром. На своей странице во «ВКонтакте» Марина Левицкая организовала сбор: нужны были крупы, консервы, посуда.

Пункты приема есть во всех районах города. Но больше всего волонтеры нуждаются в физической помощи. Нужны социальные патрули, которые в день кормления будут ходить по району и искать нуждающихся.

— На следующей неделе планируем принять участие в акции, сейчас пока привезли макароны. Два человека — парень и девушка — приехали на Вокзальную с продуктами. Это наш первый опыт, мы разместили объявление у себя в Инстраграме, подключим еще людей побольше.

Главная цель таких акций, по словам Марины Левицкой, не в самом кормлении, хотя и оно, безусловно, важно. Главное — это дать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, шанс и объяснить, что никакая твоя ошибка, никакое стечение обстоятельств – это не конец. Вариант все изменить есть всегда.

— Сейчас часто можно услышать фразу «я в ресурсе», «я не в ресурсе». Бездомные люди совершенно точно не в ресурсе. Чтобы они могли пойти работать, восстанавливать документы, что-то исправлять, им нужны стимул и поддержка. Такой поддержкой должны стать окружающие. Без этого ничего не получится.

Помочь бездомным можно продуктами и участием. Подробности на странице Марины Левицкой.